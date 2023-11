A San Lorenzo inaugurato l'Albero delle Identità

A piazza dell’Immacolata a San Lorenzo è stato inaugurato l’Albero delle Identità, il progetto di rigenerazione urbana ma ancor di più di rigenerazone delle relazioni del territorio.

L’opera d’arte partecipata (realizzata grazie ad una raccolta fondi di 31mila euro) ha visto il coinvolgimento, in più fasi, di circa 500 persone a partire dagli alunni della scuola IC Tiburtina Antica ai docenti, genitori per poi passare residenti e non del quartiere, aziende, turisti, volontari delle associazioni territoriali e anche di un college americano.

Il progetto di arte partecipata ha visto relazionarsi persone di diversi ceti sociali e provenienti da ambienti diversi ed è stato frutto del lavoro ad hoc fatto dall’APS Happy Coaching and Counseling, l’organizzazione che sta dietro la realizzazione dell’iniziativa (dagli incontri a scuola e aziende, alla promozione dell’evento per le vie di San Lorenzo dalla teoria alla messa in pratica).

Il mosaico vede così la realizzazione di diverse foglie tutte firmate e con l’inserimento di un aggettivo, di una qualità rappresentativa del soggetto, pitturate e poi incastonate e tutte insieme formano il grande albero.

L’arte così non diventa soltanto fine unico a sé, ma diventa strumento per una rigenerazione del quartiere a più ampio respiro: non solo estetico ma strumento e simbolo di coesione sociale e condivisione per uno sviluppo più sostenibile di tutta la comunità.