La lunga estate del Giardino Verano non piace a tutti. Presentato un esposto in Procura per il troppo rumore

A inizio gennaio, un gruppo di cittadini di San Lorenzo ha presentato un esposto contro la "movida" di Giardino Verano, kermesse che da ormai sei anni consecutivi si svolge a piazzale del Verano. Troppo rumore, troppi eventi tutti i giorni e per periodi troppo lunghi, non limitati alla stagione estiva ma anche all'autunno e all'inverno. Il problema è arrivato in una commissione trasparenza del II municipio. Dalla società organizzatrice, però, arrivano delle precisazioni: "Siamo totalmente in regola, le rilevazioni fonometriche non hanno mai fatto emergere sforamenti".

La protesta dei cittadini contro Giardino Verano

Ecco cosa sta succedendo. Alberto Casti, residente in una palazzina a qualche centinaio di metri dai giardini di piazzale del Verano, il 9 gennaio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, al sindaco Roberto Gualtieri, alla presidente del II Francesca Del Bello, allo sportello unico attività produttive e all'ufficio igiene, alimenti e nutrizione lamentando una serie di criticità relative all'evento "Giardino Verano". Per il cittadino, da 12 anni ininterrotti si susseguono manifestazioni che hanno creato disagi crescenti per le famiglie che vivono nei dintorni, in particolare tra il 2022 e il 2023: "L'ultima edizione - denuncia Casti - è in corso da ormai 11 mesi".

L'esposto in Procura

Il portavoce dei residenti, intervenuto anche in commissione trasparenza il 13 febbraio, ha raccontato delle conseguenze vissute dalla sua famiglia: "Dalla primavera alla fine dell'estate - spiega - con mia moglie e mio figlio di 12 anni siamo costretti a spostare i letti nel seminterrato, per poter dormire senza il continuo rumore dei concerti e degli schiamazzi, altrimenti sarebbe impossibile stare con le finestre aperte". Casti vorrebbe che la Polizia Locale sanzionasse, qualora necessario, l'attività svolta dalla società Habicura Srl (che ha vinto due bandi estivi nel 2017 e nel 2020 e un bando invernale nel 2022), che si restituisse il verde pubblico alla completa fruizione della cittadinanza e che venissero sequestrate le strutture (come la cucina e i wc) che compongono il "villaggio" di Giardino Verano.

Caputo (Giardino Verano): "Noi in regola, ma siamo aperti alle soluzioni"

RomaToday ha contattato Emanuele Caputo, 48 anni, socio amministratore della Habicura Srl e direttore artistico di "Giardino Verano". Musicista, gestore per oltre 15 anni del locale "Beba Do Samba" in via dei Messapi (poi chiuso), è al corrente dell'esposto e delle lamentele: "Noi siamo completamente in regola sotto ogni punto di vista - risponde - ma appena siamo stati informati della problematica, abbiamo cercato di capire cosa non andasse. In tutti questi anni non ci è mai arrivata una lamentela, io poi sono nato e cresciuto a San Lorenzo, ho mia madre qui, ho profondo rispetto del quartiere e del benessere dei suoi abitanti. Dal primo giorno di attività, abbiamo fatto in modo di aprirci al dialogo con la cittadinanza e rispettare le regole: concerti soprattutto nei fine settimana, addirittura la domenica mattina o nel tardo pomeriggio, gli ultimi in programma a settembre per non sovrapporci all'inizio delle scuole". C'è stato anche un contatto tra Habicura Srl e Alberto Casti: "Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato - continua Caputo - ci siamo resi conto che evidentemente c'è una difficoltà acustica per il suo appartamento. Per questo abbiamo prima fatto delle prove per renderci conto dell'entità del problema e poi siamo entrati in contatto con un tecnico esperto di fonometria, pur stando pienamente sotto i limiti, per fare i piccoli o grandi accorgimenti che si rendessero necessari. Se un solo cittadino ha un disagio, cerchiamo di andargli incontro. Ma di certo non possono farci chiudere".

La lunga estate del Verano

Ma perché coloro che hanno presentato l'esposto (oltre a Casti, ci sarebbero alcuni firmatari di una petizione lanciata su Change.org), fanno riferimento a 11 mesi consecutivi di attività? La Habicura Srl non ha potuto svolgere le consuete attività nel periodo dal novembre 2022 al gennaio 2023, come stabilito da un bando municipale che puntava a concedere per tre anni alcune aree del territorio nel periodo invernale. In tutto il mese di dicembre 2022, infatti, il dipartimento tutela ambientale doveva svolgere alcune verifiche fitosanitarie sulle alberature della piazza. Per questo, la giunta a marzo 2023 ha accordato alla società di Caputo si svolgere eventi nell'ambito della manifestazione "Giardino di Primavera" dal 1° aprile al 30 aprile 2023, "Giardino d'Autunno" dal 15 ottobre al 30 novembre, in continuità con le manifestazioni estive per cui già risultava vincitrice nel bando "E-state insieme", per il triennio 2020-2022 con proroga al 2023 a causa della pandemia. Inoltre, dato che i cantieri per il restyling di piazzale del Verano non sono partiti entro fine 2023 come inizialmente previsto dall'amministrazione, Habicura ha potuto "piantare le tende" anche nel periodo natalizio tra fine 2023 e inizio 2024. In sostanza, l'area è stata al centro di attività culturali, musicali e di somministrazione da aprile 2023 a gennaio 2024.

Cos'erano e cosa diventeranno i giardini del Verano

L'area dei giardini di piazzale del Verano fino a una decina di anni fa era preda del degrado. Bivacchi, roulotte, sporcizia, sbandati. Un posto buio, "esterno" al quartiere, limitato da una parte dal cimitero monumentale e dall'altra dai capolinea degli autobus e dal tram, oltre i quali c'è la Città Universitaria della Sapienza. Gradualmente, messa nel bando "E-state insieme" del II municipio, si è popolata durante i mesi estivi. Tra il 2024 e il 2025, inoltre, un concorso indetto dal II municipio renderà possibile il completo restyling della piazza, che verrà resa parzialmente pedonale, più verde e fruibile dalla cittadinanza.