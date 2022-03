Drink al posto delle opere d'arte, sanzionata finta galleria a San Lorenzo

Cocktail, vino e birra al posto di quadri e fotografie. Poca arte, molto alcol nonostante l'autorizzazione di galleria. Per questo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, durante questo fine settimana, hanno effettuato controlli approfonditi nei confronti di un'attività di San Lorenzo, riscontrando violazioni per circa 6.000 euro.

A San Lorenzo drink al posto dei quadri

I gestori della galleria, invece di organizzare gli spazi prevalentemente in funzione delle esposizioni per cui avevano ottenuto l'autorizzazione all'apertura, avevano posizionato tavoli e sedie destinati alla consumazione di drink, ben oltre i limiti consentiti e con un'occupazione di suolo pubblico risultata abusiva. Le sanzioni sono state elevate nell'ambito di un più ampio quadro di controlli mirati a verificare tutte quelle attività che, dietro l'etichetta di librerie e associazioni culturali di vario genere, in realtà si dedicano prevalentemente alla somministrazione di cibo e bevande.

Chiusi 5 mini-market

Nel complesso, i caschi bianchi hanno elevato circa trenta sanzioni, chiuso 5 mini-market per avere violato l'ordinanza sindacale del 10 marzo - quella che comporta la chiusura alle 22 nei weekend nei municipi I, II, V e VI -per un totale di oltre 20.000 euro di verbali. Durante la notte di sabato 26 marzo, inoltre, le pattuglie dei vigili sono dovute intervenire anche in zona Campo de' Fiori per un assembramento di giovani radunati con musica ad alto volume: 65 gli illeciti riscontrati e sanzionati. Circa 800 le multe per violazioni del codice della strada e due veicoli sequestrati.

Coltello e forbici in tasca, denunciato

Dal canto loro, i carabinieri tra sabato 26 e domenica 27 marzo si sono dedicati ai quartieri Monti, Campo de' Fiori, Trastevere e San Lorenzo. Nei primi due, i militari della compagnia Roma Centro hanno controllato 8 esercizi e identificato 120 persone. Nel corso del servizio, un 31enne cittadino somalo è stato denunciato: con sé aveva un coltello a serramanico e un paio di forbici. Altre due persone sono state segnalate all'autorità competente perché in possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Ubriaco salta sulle auto in sosta

A San Lorenzo gli uomini e le donne della compagnia Piazza Dante hanno eseguito verifiche in 11 attività e identificato 239 persone. Tra loro, un giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato: evidentemente ubriaco, saltava sul tetto di due macchine in sosta. A Trastevere 3 giovani sono stati sanzionati perché colti a bere alcolici oltre l'orario. In totale, nel rione della movida 109 persone identificate.