Tornei di basket, musica dal vivo e stand up comedy. Ecco chi ha vinto l'estate a San Lorenzo

Nel 2023 largo Settimio Passamonti era stato stralciato tra i siti inclusi nel bando per l'estate romana municipale. Adesso, però, torna in prima linea con eventi, festival, tornei sportivi e stand up comedy da metà giugno fino a settembre inoltrato. Ad essersi aggiudicata l'area è l'associazione Giovani San Lorenzo, che già la scorsa estate aveva tenuto viva l'area grazie ad un'intesa con il municipio.

L'estate romana a San Lorenzo

A fine maggio è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle realtà che si sono aggiudicate lo svolgimento dell'estate municipale in II, con l'assegnazione delle aree per ognuna. In cima alla classifica ci sono I Giovani di San Lorenzo, con 95 punti. Dopo le "prove generali" della scorsa estate, durante la quale hanno organizzato anche un centro estivo e un discusso festival di cultura palestinese, adesso le ragazze e i ragazzi under 30 nativi del quartiere sono chiamati a qualcosa di più articolato, impegnativo e lungo.

Tornei di basket, street food e arti marziali

"L’obiettivo è creare un punto di riferimento sociale, culturale, sportivo e ricreativo per il quartiere - fanno sapere dall'associazione -. Invitiamo tutta la comunità a partecipare alle attività del Parco delle Stelle, che vuole essere un luogo di aggregazione, creatività e divertimento per tutti, senza distinzioni di età o background". Ruolo centrale lo avrà lo sport, vista anche la vocazione originaria di largo Passamonti che ha al centro un playground riqualificato: ogni lunedì tornei di basket 3 vs 3 patrocinati dalla federazione italiana pallacanestro e associazioni sportive e sociali italiane, mentre dal 24 al 30 giugno ci sarà il festival "Under the ring road", un torneo 5 vs 5 con street food ed eventi serali: "A settembre, invece - spiegano - ci sarà un evento sportivo dedicato al Muay Thai".

Eventi musicali, teatro e cinema sotto le stelle

Ogni mercoledì una giornata dedicata alla pittura libera, "Aperipaint". Chi vorrà, potrà bere uno spritz e dipingere sul materiale messo a disposizione dall'organizzazione. Ci saranno poi eventi di stand up comedy, poetry slam e musica dal vivo ogni venerdì sera. Ci sarà un palco con microfono aperto dove chi vorrà potrà recitare una poesie, suonare, proporre un monologo teatrale o giochi di prestigio. E ancora: mostre itineranti curate dal classe '99 Alessandro Martina, tre spettacoli teatrali il 21 luglio, 31 luglio e 3 agosto. A luglio è previsto un festival nazionale di poesia, oltre a una rassegna cinematografica che accompagnerà tutta l'estate di San Lorenzo, incentrata su pellicole indipendenti e cortometraggi.

Le altre aree coinvolte

Ma l'estate in II municipio non sarà solamente a San Lorenzo. Scorrendo la graduatoria definitiva, ci saranno eventi anche a piazza Mancini, parco Don Baldoni, Villa Massimo, Villa Mercede (anche se la riqualificazione e messa in sicurezza del muro crollato ancora non è partita), scalinata di Valle Giulia, parco Nemorense, piazza Annibaliano, Giardino del Diamante, Forte Antenne (dove anche quest'anno ci sarà l'Aps Il Condominio), viale De Coubertin e Villa Ada.