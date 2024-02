Asse Italia Viva-Fratelli d’Italia per il decoro di piazza dei Siculi

Senza dimora, sporcizia, bivacchi nei giardini pubblici, lanci di bottiglie e litigi. La situazione di piazza dei Siculi a San Lorenzo sembra non vedere una svolta positiva e dopo le numerose segnalazioni e denunce da parte dei residenti del quartiere, che hanno portato all'attenzione delle istituzioni le loro preoccupazioni in due assemblee distinte, si muove anche la politica.

Asse Iv-FdI su piazza dei Siculi

In una recente mozione, di iniziativa del consigliere di Italia Viva Marco Dolfi e condivisa dal capogruppo di Fratelli d'Italia Hollijver Paolo, le opposizioni chiedono una presa di posizione decisa da parte dell'amministrazione comunale e municipale: "Ci vuole maggiore attenzione per la sicurezza e l'incolumità di chi vive in quella zona", si appellano i due esponenti di minoranza.

Degrado, violenza e occupazioni

A fine 2023 durante due diverse assemblee pubbliche a San Lorenzo, il comitato di quartiere ha chiesto alle forze dell'ordine presenti e alla presidenza del municipio II di risolvere la situazione. Il senso di abbandono e gli episodi di violenza, che si manifestano in litigi tra sbandati e a inizio 2022 è sfociata nell'aggressione di un senza dimora da parte di un'altra persona, rendono sempre meno sicuro il transito in quel pezzo di quartiere, soprattutto nelle ore serali. "Senza tralasciare - si legge nella mozione di Iv e FdI - che nella torre di piazzale Tiburtino, dentro le Mura Aureliane, si registra da tempo la presenza di persone non bene identificate, che provocano disagi e lanciano bottiglie e oggetti di vario tipo".

"Più controlli e illuminazione"

"Tutte le parti in causa devono essere coinvolte - chiedono Dolfi e Hollijver - dalla Prefettura al nucleo GSSU della Polizia Locale, dalle Asl al dipartimento politiche sociali, per un costante monitoraggio della situazione. E inoltre chiediamo che venga implementata l'illuminazione nel quadrante, in particolare a piazza dei Siculi, mettendo in campo anche azioni per la presa in carico delle fragilità presenti sul territorio".