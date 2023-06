Continua a crescere l'Albero delle Identità a San Lorenzo

Venerdì 23 giugno alle ore 17:00 presso Piazza dell’Immacolata a San Lorenzo continuerà a crescere l’Alberto delle identità, il murale della rigenerazione urbana del quartiere.

Infatti gli studenti delle classi medie ed elementari della scuola Borsi e Saffi applicheranno sulla parete le foglie dell’albero realizzate dagli alunni con l’argilla e incidervi sopra un’abilità. Obiettivo di questa iniziativa è la rigenerazione urbana della zona e la connessione umana tra i cittadini del quartiere e quindi tramite l’arte come strumento di formazione, coesione e benessere sociale. All’iniziativa potranno partecipare anche altri bambini e cittadini, previa prenotazione alla mail happycoachingandcounseling@gmail.com.

Albero delle Identità è un progetto promosso dall’APS Happy Coaching and Counseling (col patrocinio del secondo municipio, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile), una No Profit operante sul territorio nazionale e internazionale. Collaborando con scuole, aziende, associazioni e amministrazioni si vuole diffondere strumenti di crescita al livello personale e di gruppo. La no profit però non si ferma a San Lorenzo e punta a promuovere il progetto in altre zone di Roma che meritano cura e attenzione. Oltre a quello di Piazza dell’Immacolata nella Capitale e provincia sono presenti altri Alberti dell’Identità come alla stazione di Settebagni, come i giardini Calipari di Piazza Vittorio e nella riserva del Tevere Farfa a Nazzano.

“Siamo convinti che il solo progresso sostenibile sia quello pensato e strutturato con al centro la valorizzazione della persona attraverso la sua formazione. Consapevolezza, Abilità e competenze individuali come motore e mezzo per esprimere il proprio potenziale nella società” comunicano dall’APS Happy Coaching and Counseling.