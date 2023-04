I dieci anni di Communia e la festa rovinata dal cemento: in arrivo le palazzine del fondo statunitense

Nell'aprile 2013 un gruppo di ragazze e ragazzi dei collettivi di sinistra e dei movimenti per la casa occuparono per alcuni giorni le ex fonderie Bastianelli di via dei Sabelli, per poi trasferirsi in via dello Scalo 33. A dieci anni di distanza, la nascita di "Communia" viene celebrata con un evento a San Lorenzo il 14, ma all'orizzonte c'è il cemento. Nuove palazzine, appartamenti, cortili privati.

I lotti abbandonati di San Lorenzo parzialmente rinati nel 2013

Tra via dei Lucani e via dello Scalo San Lorenzo da esattamente dieci anni esiste uno spazio sociale aperto al quartiere, che offre servizi come un'aula studio aperta fino a sera, uno sportello sindacale e una sartoria migrante. Un'esperienza all'interno di lotti abbandonati, in parte degradati e dove nel 2018 si sono consumati la violenza sessuale di gruppo e l'omicidio di Desirée Mariottini. Quei lotti, però, adesso sono in gran parte proprietà del fondo statunitense Cerberus, tra i più potenti al mondo. Insieme ad altri privati, il fondo - che ha acquisito all'asta di dicembre 2021 le proprietà immobiliari della fallita Saco Spa - ha costituito un consorzio che ha presentato un progetto di edificazione.

Communia festeggia 10 anni e chiede: "No alle colate di cemento"

Ed è per questo che la comunità di Communia, giunta al 10° compleanno (caduto lo scorso 7 aprile), chiede al Comune e al II municipio di tenere il punto sull'importanza di mantenere anche una vocazione pubblica agli spazi: "Non vogliamo colate di cemento" fanno sapere. E lo hanno spiegato anche alla presidente Francesca Del Bello, al suo secondo mandato e ormai da 7 anni coinvolta nelle trattative e nei processi burocratici che stanno gradualmente portando alla gentrificazione di San Lorenzo, con il ruolo di chi in parte è costretto a fare da spettatore e in parte da mediatore tra le realtà territoriali e i decisori.

L'incontro con Del Bello

"Abbiamo visto Del Bello il 12 pomeriggio - racconta Marco Filippetti, portavoce di Communia - e ci ha confermato ciò che già immaginavamo, cioè che il consorzio di privati che si è costituito ha presentato un nuovo progetto edificatorio. La notizia positiva è che sia loro, sia il municipio e il Comune hanno volontà di valorizzare la porzione pubblica dell'area". Nelle prossime settimane verrà aperto un tavolo di confronto, che coinvolgerà anche Communia, la Libera Repubblica di San Lorenzo, gli artigiani e gli artisti ancora esistenti nel quartiere - e quell'area, un tempo, era un borghetto artigiano - per presentare poi delle richieste ai proprietari: "Le opzioni in ballo sono quelle di un parco attrezzato per attività sportive o una piscina - prosegue Filippetti - e c'è la possibilità che, in caso la spesa sia superiore rispetto a quanto preventivato dal consorzio, intervenga il pubblico". Dipenderà dalle esigenze del quartiere e dalle disponibilità dell'amministrazione.

"I servizi vanno mantenuti, evitiamo un altro Cinema Palazzo"

"Per noi è fondamentale che non si disperda il patrimonio sociale finora accumulato - fa sapere Filippetti - perché in 10 anni abbiamo creato qualcosa di unico per molti aspetti. Basti pensare che oltre alla nostra non esistono altre aule studio a San Lorenzo. Non vogliamo una colata di cemento e progetti calati dall'alto e soprattutto non vogliamo fare la fine dell'ex Cinema Palazzo, chiuso oltre 2 anni fa con la promessa di creare alternative, ma poi non è successo nulla. Fu un trauma per il quartiere, una ferita ancora aperta". Importante, decisivo anzi, sarà capire se il consorzio deciderà di sfruttare la legge regionale n.7 del 2017 sulla rigenerazione urbana o attivare il piano regolatore. "Saremo vigili sullo sviluppo del progetto - promette in conclusione Flippetti - . Del Bello ci ha garantito che non ci saranno colpi di mano da parte di nessuno".