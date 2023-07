Il Comune svincola Ama dalla manutenzione dei cimiteri e il Verano soffoca nell'erba alta

Che fine ha fatto la manutenzione del verde orizzontale all'interno dei cimiteri capitolini? Di sicuro non è in buona salute in quello più importante di Roma, il Verano. Il campo santo monumentale, che ospita le salme di illustri personaggi italiani quali Maria Montessori, Vittorio Gasmann, Monica Vitti, Rino Gaetano, Giacomo Balla, Nino Manfredi solo per citarne una piccola parte, versa in condizioni non eccezionali: l'erba è talmente alta, in alcune aree, da nascondere tombe e croci.

La segnalazione arriva da una lettrice, con tanto di foto scattate il 10 luglio 2023. E' facile pensare che il problema sia una conseguenza di quanto deciso di recente dal Campidoglio, in particolare dall'assessorato all'ambiente e al ciclo dei rifiuti: Ama non si occuperà più della manutenzione all'interno dei cimiteri, né dei servizi funerari annessi. Non ci sono state ancora gare per affidare i compiti ad altre realtà, ma l'anticipazione è di un mese fa. Nelle intenzioni del Campidoglio, scrivevamo a giugno, c'è quella di passare le attività a un'altra partecipata o a una società di secondo livello da creare ex novo. La giunta ha approvato un emendamento firmato Sabrina Alfonsi, l'assessora competente, che si inserisce nella delibera sulla razionalizzazione delle partecipate.

Sarà anche per questo che l'assessore municipale del II vuole chiedere chiarimenti all'Ama: "Devo verificare la situazione - risponde a RomaToday Rino Fabiano - perché il processo manutentivo del verde nei cimiteri stava andando bene, poi è cambiato qualcosa. Se n'è anche andato il dirigente Vitaliano De Salazar, con lui la cura non aveva intoppi. Ora non so se sono in ritardo o hanno delegato tutto al servizio giardini. Spiace perché il Verano è sempre stato quello messo meglio. Comunque la situazione non è drammatica, sulla pulizia e sullo svuotamento dei cestini invece sono ineccebili, intervengono anche sui viali con le macchine lavatrici".