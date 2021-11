Cavalcavia stazione Tiburtina chiuso per manutenzione, deviate linee Atac: ecco quali sono e i nuovi percorsi

Iniziano oggi i lavori di manutenzione al cavalcavia della stazione Tiburtina, nel tratto da via della Lega Lombarda a via Tiburtina. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, Atac informa che dalle 22 alle 6 dei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 novembre saranno deviate sei linee bus e il collegamento proveniente da Cornelia.

Nello specifico, da oggi lunedì 22 novembre e fino a venerdì 26, per tutta la notte le linee 309, 409, 545, 211, 041 notturno, 409 notturno e l'A60 seguiranno un percorso differente.

La linea 309, solo per quanto riguarda la tratta in direzione Santa Maria del Soccorso, da via Arduino passerà in via della Lega Lombarda, piazzale delle Province, viale delle Province, piazzale Valerio Massimo e via Tiburtina.

Il 545 direzione San Luca Evangelista, da via Arduino farà via della Lega Lombarda, piazzale delle Province, viale delle Province, via Tiburtina; in.direzione piazzale del Verano: da Stazione Tiburtina a via della Lega Lombarda, piazzale delle Province, viale delle Province, piazzale Valerio Massimo, Via Tiburtina.

Per quanto riguarda 409, 211, N409 e N041 solo in direzione esterna, da via della Lega Lombarda faranno piazzale delle Province, viale delle Province, piazzale Valerio Massimo, Via Tiburtina.



Il collegamento A60 proveniente da Cornelia, da Piazza delle province percorrerà viale delle Province e poi via Tiburtina.