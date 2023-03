A San Lorenzo una camera da letto gettata in strada

Un'intera camera da letto, con tanto di reti a doghe, materassi, mobilio vario, abbandonati in strada da ignoti. Uno "show room" a San Lorenzo, in via dei Marsi. Peccato che i mobili non siano da esposizioni, ma sono stati gettati da incivili in uno dei quartieri storici di Roma. Ad accorgersi della situazione sono stati gli operatori Ama che stavano prestando servizio nel quartiere.

"I tecnici preposti su quest'area del Municipio II - spiega Ama - hanno immediatamente attivato la procedura speciale per rimuovere e avviare agli appositi impianti di trattamento e recupero di materia i vari rifiuti ingombranti scaricati nottetempo in strada".

"Si tratta di atti incivili che offendono la Capitale d'Italia – sottolinea Daniele Pace, presidente di Ama –. Al danno ambientale e al decoro urbano questi atti aggiungono una pesante ricaduta economica per l’azienda e quindi per tutta la collettività cittadina. Ama, infatti, per tali illeciti deve attivare onerose attività supplementari. La sfida per migliorare il decoro e la pulizia di Roma non possiamo vincerla da soli, ma abbiamo bisogno del contributo attivo da parte di tutti".

La municipalizzata, in una nota, ricorda che ci sono "3 canali gratuiti messi a disposizione dei cittadini per disfarsi agevolmente di quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta aziendali, il servizio di ritiro a domicilio 'Riciclacasa” per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano strada e la campagna 'AMA il tuo quartiere – le giornate del riciclo', la raccolta mensile domenicale che si alterna municipi pari e dispari.