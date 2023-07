San Lorenzo San Lorenzo ricorda i bombardamenti degli americani, ma la memoria di quegli anni è a rischio Le autorità rendono onore alle vittime del 1943, ma oggi nei "vuoti" lasciati dai palazzi crollati nel '43 si costruisce e la Casa della Memoria su via Tiburtina è rimasta una promessa non mantenuta

Roberto Gualtieri osserva Sergio Mattarella mentre rende omaggio ai caduti del bombardamento di San Lorenzo

Gli americani a San Lorenzo ci sono venuti due volte. La prima fu a luglio del 1943, con varie incursioni successive, sganciando tonnellate di bombe su una città e su un quartiere privi di difese e in barba a ogni accordo internazionale, causando morti feriti e devastazione. La seconda in epoca moderna, sotto forma di fondi di speculazione rapaci, dai nomi mitologici e danteschi come il Cerberus Capital Management, nato nel 1992 e con sede a New York. Nel primo caso sono arrivati dal cielo portando distruzione, nel secondo comodamente in prima classe su un volo di linea, in giacca e cravatta, con l'intento opposto: costruire. Non solo loro, per carità: di interessi a San Lorenzo ce ne sono tanti, anche di aspiranti palazzinari che prima erano modesti artigiani e poi, chissà come, si sono riscoperti imprenditori del mattone. Un "trend" che interesserà anche via dei Lucani e via dello Scalo.

Per questo la commemorazione andata in scena il 19 luglio al parco dei Caduti, per l'80° anniversario del bombardamento che ha causato 717 morti solo nel quartiere su via Tiburtina, ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Anzi, diciamolo: è sembrata proprio una beffa. Con tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che di come si sta sviluppando (male) San Lorenzo da vent'anni a questa parte ne saprà il giusto, cioè nulla, tutti gli altri protagonisti della bella cerimonia sembra proprio facciano finta di niente. Il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura Miguel Gotor, la minisindaca del II Francesca Del Bello, il suo assessore alla Cultura Fabrizio Rufo, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli non fanno (prevedibilmente) nessun riferimento a un luogo della memoria che nel quartiere non esiste, perché non può essere solo un monumento in un parco.

Da ormai 20 anni non si sa più nulla, infatti, della Casa della Memoria di San Lorenzo. Ad oggi è un rudere su via Tiburtina, all'angolo con via dei Dalmati. Sulla facciata, priva di finestre e infissi, c'è ancora quel che resta di uno striscione firmato dall'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia, in cui si annunciava la nascita della Casa. Un luogo, finanziato dalla Regione e dal ministero delle Infrastrutture con complessivi 580.000 euro, mai nato. Il promotore dell'iniziativa, Giorgio Bisegna, al Corriere della Sera sei anni fa diceva: "Era tutto pronto, poi le amministrazioni di centrodestra hanno frenato il progetto". Non che sia stato fatto qualcosa da altri, vedi Zingaretti e Raggi quando hanno occupato rispettivamente le poltrone alla Pisana e in Campidoglio.

Quindi, mentre al parco dei Caduti le autorità e le istituzioni locali commemorano gli 80 anni da una tragedia che ha segnato l'esistenza di migliaia di famiglie di San Lorenzo, a poca distanza le ruspe tirano giù muri ed ex fabbriche, per costruire palazzine. Ormai guardare San Lorenzo dalla Tangenziale è come quando si passa vicino L'Aquila mentre si percorre l'A24: si vedono decine di gru. In via degli Ausoni, all'incrocio con via dei Sabelli, di fronte al campo Benedetto XV di proprietà della fondazione Cavalieri di Colombo, c'è uno dei famosi "vuoti" di San Lorenzo, cioè la testimonianza di un palazzo bombardato e distrutto dagli americani nel 1943. Il muro cieco che dà sulla strada, un tempo attaccato al condominio poi scomparso, è stato abbellito con un murale circa 4 anni fa: peccato che una ditta costruttrice abbia ottenuto il permesso di costruire e prossimamente inizieranno i lavori per un nuovo palazzo. Quel murales, frutto di un concorso di idee promosso dalle istituzioni, verrà oscurato dal mattone.

È così che Roma conserva la memoria di ciò che è successo, del dolore e della Resistenza di San Lorenzo? Lasciando che un progetto di Sapienza e dell'Anpi per una Casa della Memoria finisca nel dimenticatoio, nonostante i fondi stanziati e opponendo una debolissima opposizione a progetti di cementificazione sempre più invadenti? Per carità, quando un privato proprietario di un edificio o di un terreno decide di demolire e ricostruire o tirare su palazzi ex novo, i margini d'azione da parte della politica non sono amplissmi. Ma qualcosa, negli anni, si sarebbe potuto fare: per esempio tutelare, con vincoli ad hoc, i "vuoti" di San Lorenzo per renderli testimonianza del bombardamento. Per esempio procedendo senza indugio ad espropri, lì dove la cittadinanza chiedeva spazi pubblici e botteghe artigiane e invece arriveranno appartamenti. Il quartiere, ormai tragicamente sovraffollato, ha imboccato un percorso che non sembra possa essere modificato e nel quale la politica troppo debolmente si è inserita, risultando poco credibile nell'avanzare proposte e nel provare a modificare il corso degli eventi. E in tutto ciò la conservazione della memoria ha un futuro risicato.