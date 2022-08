Ama all'opera per bonificare il cimitero del Verano. Dopo 8 anni

Torna la manutenzione all'interno del cimitero monumentale del Verano. Gli interventi erano previsti sin da febbraio con l'inserimento a bilancio di risorse idonee nel bilancio di Roma Capitale. In questi giorni Ama ha iniziato a bonificare le aree verdi tra le lapidi e ad occuparsi delle alberature.

Come fa sapere l'assessore al verde del II municipio, Rino Fabiano, gli operai della municipalizza coordinati dal nuovo dirigente della rete cimiteriale, Vitaliano De Salazar, hanno provveduto a sostituire i vecchi cassonetti dei rifiuti con "cestini più piccoli e funzionali". Il modo migliore per "eliminare la vergognosa pratica - sottolinea Fabiano - di utilizzarli come discariche da parte di chi frequenta il cimitero o addirittura da ditte di svuota cantine provenienti da fuori".

Inoltre, Ama sta procedendo alla liberazione, disinfestazione e pulizia di varie aree irraggiungibili o impraticabili: "In questi giorni - informa l'assessore dopo il sopralluogo del 17 agosto - gli operai sono in azione nella zona del Pincetto, particolarmente bisognosa di cure".

Discorso diverso per le alberature. Sempre a febbraio l'amministrazione Gualtieri ha annunciato l'avvio di un tavolo tecnico dedicato entro un anno. Ma ad oggi il regolamento del verde approvato dalla giunta Raggi impedisce ogni intervento dal 31 marzo al 31 ottobre. "Curioso e discutibile - definisce così il regolamento lo stesso assessore municipale -, avendo lo scopo di proteggere l'ambiente ma di fatto impedendone la cura".

"Per 8 anni si sono cercati i colpevoli dell'incuria - accusa Fabiano - e si sono scaricate le responsabilità. Finalmente tornano interventi seri e sostanziali sulla manutenzione ordinaria. Questo è reso possibile grazie agli indirizzi del nuovo dirigente e alle squadre di operai Ama presenti al Verano diretti dal funzionario Alberto Di Vincenzo".

Infine, l'accusa a chi si occupa da anni della manutenzione del cimitero: "Una multiservizi - conclude - che dai risultati visibili non ha brillato e in certi casi risulta completamente assente. Palazzine sporche, viali poco curati e rifiuti diffusi. A settembre dovrebbe scadere il contratto, cosicché Roma Capitale potrà decidere di affidare i servizi in modo più coerente di come fatto negli ultimi 8 anni".