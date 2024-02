Il "Robin Hood" degli alberi che riqualifica le tazze a spese proprie. E rischia una multa

"Quanto so' brutte 'ste tazze". Sarà stato questo, più o meno, il pensiero balenato nella testa di un anonimo benefattore, misterioso "Robin Hood" che nel quartiere Nomentano ha deciso di pagare di tasca propria sei nuove tazze dove si trovano altrettanti alberi. Un gesto nobile, ma sulla carta irregolare.

Le tazze per alberi donate da un cittadino

La scoperta è stata fatta in queste ore da chi frequenta la zona, nello specifico all'incrocio tra via Forlì e via Imperia. Strade a carreggiata stretta a due passi dal Policlinico Umberto I, dove gli alberi piantati sono a fusto piccolo e di altezza ridotta. Da anni, però (come è possibile verificare tramite una veloce ricerca su Google Maps) non sono dotati dalle tipiche tazze ornamentali. Quelle che delimitano la terra in cui sono piantati. Ci ha pensato un cittadino, la cui identità resta sconosciuta.

Sei arredi nuovi al Nomentano

Da quello che raccontano nel quartiere, l'anonimo contribuente ha deciso di incaricare una ditta e nel giro di poco tempo sei essenze hanno visto spuntare altrettante tazze. Decisamente eleganti, data anche la zona dove si alternano edifici di inizi '900, uffici e storiche attività commerciali. Difficile trovare un arredo simile altrove. "Sono commosso, non sembra di stare a Roma", commenta Luca Laurenti, biologo dell'Umberto I e osservatore attento e critico delle bellezze (e nefandezze) della Città Eterna.

"Robin Hood" rischia una multa

Ma proprio perché, invece, siamo a Roma, ecco che questa storia di grande generosità e senso civico cela un risvolto paradossale: l'anonimo benefattore, proprio come Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri e per questo aveva una taglia sulla sua testa, rischia una multa. Del decoro urbano, degli arredi, delle buche in strada e di qualsiasi altro intervento su terreno pubblico deve occuparsene solamente l'amministrazione capitolina. A meno di accordi, protocolli d'intesa, patti di collaborazione che sanciscano l'ufficiale adozione di uno specifico pezzo di strada pubblica (o area verde) da parte di un comitato, associazione o anche singolo cittadino. Quindi, per chi volesse ringraziare l'ignoto generoso, dovrà indagare più a fondo. Promettendo, in caso, di non metterlo nei guai.