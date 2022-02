Nomentano, pulizia straordinaria di Ama: ecco tutte le strade coinvolte

Tra la notte e la mattina di sabato 19 febbraio una squadra Ama ha percorso le principali arterie del Nomentano, nel II Municipio, provvedendo allo spazzamento e alla raccolta di rifiuti, nel solco della programmazione straordinaria iniziata il 2 novembre e che prosegue in tutta Roma secondo calendari stabiliti in collaborazione con gli enti locali.

Come fa sapere l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti del II, Rino Fabiano, a partire dalle 2 di sabato gli operatori ecologici hanno lavorato su via Rodolfo Lanciani, viale delle Province, via Livorno, viale Ippocrate, via Monaci, via Lorenzo il Magnifico e nella zona di piazza Bologna in tutte le direzioni, oltre che a San Lorenzo.

"Interventi massivi notturni e diurni - spiega Fabiano - nei fine settimana, che stanno funzionando, rileviamo anche una buona collaborazione di tutti nel non intralciare i lavoratori Ama supportati dalla polizia di Roma Capitale".

Inoltre, l'assessore annuncia il via di una nuova collaborazione con i volontari di Asi Volontari per Roma, che si sono presi cura della scalinata di via di San Valentino ai Parioli. "Ringrazio i volontari per il grande lavoro svolto - scrive Fabiano su Facebook - il presidente Marco Lombardi per la disponibilità a collaborare con noi e Ama per il supporto. Appuntamento il 5 marzo sempre a via San Valentino con il comitato di quartiere Don Minzoni ed Ama".