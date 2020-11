Piazzale delle Provincie si rifà il look: al via la riqualificazione

Venti giorni di lavori e poi piazzale delle Provincie si mostrerà in tutt’altra veste: pulita, decorosa e rinnovata. E’ partito il cantiere per la riqualificazione della piazza del quartiere Nomentano: 40mila euro quelli messi a disposizione dal Comune e che il II Municipio utilizzerà per interventi di decoro urbano.

Piazzale delle Provincie: 40mila euro per la riqualificazione

“Sono previsti il restauro completo della fontana, compreso il mosaico, e la sua riattivazione; il ripristino dell’illuminazione a terra e il riposizionamento di tutti i piloncini che rappresentano le province d'Italia” - ha spiegato l’assessore all’Ambiente e al Decoro del Secondo, Rino Fabiano. Una rinascita completa per una piazza troppo spesso trasformata in discarica a cielo aperto, colpita da vandalismo e inciviltà.

Il II Municipio: "Dopo 15 anni ridiamo dignità a piazza del territorio"

“L’impegno è quello di inaugurare insieme la nuova veste di piazzale delle Province dopo quindici anni di attesa. Chi semina bene raccoglie buoni frutti e questo per noi è il frutto di un buon lavoro di squadra. Finalmente - ha concluso Fabiano - ridiamo dignità ad una piazza importante del nostro territorio”.