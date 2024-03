Piazza Alessandria zona 30 si farà. Approvato il progetto definitivo

Sul quadrante di Porta Pia e dintorni nei prossimi anni si concentreranno una serie di interventi di riqualificazione e risistemazione importanti. Ma solo uno, ad oggi, è veramente in procinto di partire: la zona 30 di piazza Alessandria. Un progetto iniziato ormai quattro anni fa, che ha visto l'inserimento di contributi arrivati da singoli cittadini e associazioni e oggi è a uno step importante: l'approvazione del progetto definitivo e la scrittura della gara d'appalto per la realizzazione.

Piazza Alessandria zona 30

I tempi non sono ancora chiarissimi, ma è questione di pochi mesi. La giunta del II municipio ha appena approvato il progetto definitivo e l'interesse pubblico del progetto di piazza Alessandria zona 30. Riguarderà via Alessandria fino alla piazza, via Bergamo, via Ancona, via Paoletti, via Pagliari, via Ripa, via Messina. La prima fase dei lavori riguarderà la piazza del mercato, via Ancona e via Bergamo.

Ad aprile assemblea pubblica

"La conferenza dei servizi è chiusa - spiega l'assessora alla mobilità Valentina Caracciolo - e stiamo preparando la gara per i lavori. Ad aprile ci sarà un incontro pubblico con i residenti, alla presenza della minisindaca Francesca Del Bello. Purtroppo, lo devo dire, non sarà una rivoluzione. Non c'è alcuna pedonalizzazione, ma una riorganizzazione tale da tutelare maggiormente i pedoni del quadrante, la zona interna, che farà sì che il mercato di piazza Alessandria diventi il fulcro, magari anche sistemando meglio gli operatori delle bancarelle che oggi si trovano in sede impropria".

Marciapiedi più larghi e limiti di velocità

La trasformazione di piazza Alessandra e delle strade limitrofe in zona 30 significa innanzitutto che le auto dovranno transitare ad un limite ben preciso. E per incentivarle a farlo, verranno anche allargati i marciapiedi: "I lavori riguarderanno l'ampliamento dei marciapiedi - conferma Caracciolo - il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi stessi e la creazione di un ingresso, da Corso d'Italia, che faccia capire la tipologia di zona in cui stanno entrando". Una dove i pedoni sono tutelati, in sostanza.

"Per ora l'unico progetto in dirittura d'arrivo"

Infine, l'assessora cerca di sciogliere alcuni equivoci sul quadrante di Porta Pia: "Si parla molto di pedonalizzazioni e zone 30, spesso confondendo i piani e le aree - conclude Caracciolo - . E' importante dire che ad oggi ci sono tre iniziative che insistono sul quartiere, ma l'unica veramente prossima ad essere realizzata è la zona 30 di piazza Alessandria, per cui abbiamo fondi e progetti approvati definitivamente. La risistemazione di piazza Fiume, con anche alcuni cambi di viabilità, è una proposta messa in una delibera di assemblea capitolina, un indirizzo non ancora supportato da progetti né fondi. Su Porta Pia c'è un progetto che è in una fase ancora molto preliminare e riguarda soprattutto le fermate dei bus di fronte al ministero".