Perché i manufatti abusivi di Villa Massimo non sono stati ancora abbattuti

Si scatena la bufera nel parlamentino del II Municipio e il pomo della discordia è Villa Massimo, o meglio i manufatti abusivi all'interno della pineta dove un tempo c'era la Casina dei Pini. Il 17 febbraio il consiglio ha bocciato un ordine del giorno presentato da Elisabetta Gagliassi (M5S) nel quale si impegnava la giunta a procedere all'abbattimento della porzione di chiosco realizzato senza autorizzazioni, in un'area con vincolo paesaggistico.

Cosa è successo a Villa Massimo

Prima di entrare nello specifico, è necessario fare una breve cronologia anche grazie a quanto pubblicato negli anni da Carteinregola: nel dicembre 2012 il consigliere municipale de La Destra, Massimo Inches, segnala possibili abusi nella pineta della Villa e il comune fa partire delle verifiche, un mese dopo il servizio giardini con l'avallo dell'allora Municipio III approva però la realizzazione di un manufatto per asilo privato a ore, spazio per feste, ludoteca privata, un bagno e un casotto a uso deposito oltre alla ripiantumazione dei pini precedentemente abbattuti, in totale 43. I lavori cominciano nel gennaio 2013, vengono realizzate alcune costruzioni per un totale di 400 metri quadri, quanto l'originario punto ristoro era di soli 30 metri quadri. I residenti e le associazioni manifestano, raccolgono firme e riescono solo temporaneamente a bloccare i lavori, perché una sentenza del Tar dà torto ai cittadini (nello specifico al neonato comitato per la difesa della pineta di Villa Massimo), ma con un nuovo ricorso al Consiglio di Stato questi riescono a far bloccare i lavori.

Lo stop della Soprintendenza

Una prima tappa importante è nel 2014, quando la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del comune, con una nota protocollata, sentenzia che tutte le trasformazioni realizzate negli anni all'interno della pineta sono illegittime "in quanto non autorizzate" ed esprime parere negativo: “Il parco di Villa Massimo, di proprietà comunale, in quanto bene sottoposto a un duplice regime di tutela, è soggetto al parere obbligatorio e vincolante dei competenti organi ministeriali di settore" scrivono. Il 9 gennaio 2020 ulteriore vittoria per i comitati: la quinta sezione del Consiglio di Stato respinge l'impugnazione dell'ex gestore privato della delibera comunale che disponeva l'annullamento di tutti gli atti che approvavano la realizzazione del punto verde infanzia "Viale di Villa Massimo" e la concessione risalente al 2001 che affidava il punto ristoro noto come Casina dei Pini.

La bagarre odierna

Oggi la questione è soprattutto politica. Il M5S accusa la maggioranza di centrosinistra, che astenendosi ha fatto decadere l'ordine del giorno, di non voler dare un messaggio di legalità. "C'è una determina dirigenziale del Pau - spiega a RomaToday Gagliassi - dove sono specificate tutte le misure del manufatto da abbattere. Già nel 2015 una determina del Municipio chiedeva l'abbattimento. Ci sono 220.000 euro a disposizione per procedere, è una questione urgenza, burocraticamente è tutto apposto, questa è solamente una volontà politica. Se c'è una cosa che il Municipio può fare su Villa Massimo è tirare giù gli abusi, per il resto è tutto in capo al comune per i vincoli esistenti".

Anche Fratelli d'Italia ci va giù pesante: "Restiamo esterrefatti davanti ad una indifferenza tale da determinare una mancata esecuzione davanti ad una sentenza del Consiglio di Stato - scrivono gli esponenti romani Stefano Erbaggi e Alessandra Connsorti - che ha accertato un chiaro esempio di abuso edilizio. Un episodio di illegalità che non vorremmo diventi un precedente per eventuali, future situazioni. Auspichiamo un ravvedimento della giunta De Bello e un intervento immediato". "Da parte del Pd e della maggioranza che sostengono la presidente Del Bello - aggiungono Holljver Paolo e Sandra Bertucci, consiglieri municipali - uno schiaffo alla legalità ed al rispetto della legge”.

La replica dell'assessore all'Ambiente

Ma dalla giunta arrivano le parole dell'assessore all'ambiente Rino Fabiano, come replica alle accuse delle opposizioni: "Siamo in attesa che la Soprintendenza ci dica esattamente cosa va abbattuto - spiega alla nostra testata - perché c'è una sentenza recente del Consiglio di Stato, dobbiamo aspettare per sapere come procedere. Vorrei però far notare ai cittadini che Villa Massimo un tempo arrivava a via Catanzaro e a via Ravenna, ma già dagli anni '30 del secolo scorso sono iniziati una serie di abusi edilizi che l'hanno ridotta alle dimensioni attuali. Chi abita lì intorno non vuole l'area ludica, non vuole l'area cani, non vuole l'area ristoro. Credo sia il caso di calmarsi, di non strumentalizzare questo tema: la Soprintendenza ha tempi lunghi, noi siamo pronti a fare quello che va fatto".