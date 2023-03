Via Nomentana, schiava delle potature: gli interventi durano da oltre due mesi

Sono durati un mese solo nel tratto compreso tra corso Trieste e via XXI aprile i lavori per le potature dei platani di via Nomentana. Gli interventi manutentivi, lungo la strada, sono però partiti il 9 gennaio e sono destinati a durare almeno fino alla terza settimana di marzo. Per oltre due mesi, quindi, la percorrenza di un'arteria trafficata come via Nomentana, ha dovuto fare i conti con gli operai impegnati nella cura degli alberi che fiancheggiano la corsia centrale e le due laterali.

Le proteste dei residenti

“Vorrei chiedere al Sindaco, ma perché si fanno di giorno i lavori di potature su un tratto di strada cruciale come quello tra viale XII aprile e viale Regina Margherita?” ha domandato Alessio, un residente del quartiere Trieste Salario. Chi abita nella zona, tra l’altro, ha fatto notare che “ci sono anche i lavori concomitanti a Santa Costanza” a complicare il quadro. Inoltre, aspetto non secondario, “il traffico viene deviato su corso Trieste che è una strada già congestionata di suo” ha obiettato il residente. Altri abitanti hanno invece fatto notare che sono pochi gli operai impegnati sul cantiere che resta attivo durante la settimana e talvolta il sabato.

Quanto dureranno i lavori

Il Campidoglio, che in quel tratto di strada sta avviando anche i lavori per sistemare un incrocio pericoloso, ha fatto sapere quale sarà il ruolino di marcia delle prossime settimane. Tra corso Trieste e via XXI aprile i lavori, vale a dire “la sezione più lunga, di circa 4 chilometri complessivi”, si concluderanno venerdì 3 aprile. Poi, dal lunedì successivo, prenderà avvio “il quarto e ultimo tratto compreso tra Via XXI Aprile e Via Batteria Nomentana su cui insistono circa 200 alberature”. Rispondendo alle critiche di chi ritiene che siano pochi gli operai sul posto, l’amministrazione ha precisato che “anche per questa ultima fase saranno impiegati fino a 15 operatori tra potatori, personale a terra e addetti alla sicurezza del cantiere e alla segnaletica per la viabilità”.

Perché due mesi e mezzo di disagi

“Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano per le persone che vivono e lavorano nelle zone interessate e per tutte quelle che utilizzano un’arteria nevralgica della città, ma si trattava di un intervento assolutamente necessario per la potenziale pericolosità di alberature monumentali tanto a lungo trascurate” ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Gli interventi, una volta terminati, avranno riguardato un totale di 600 platani tra Porta Pia e via Batteria Nomentana. “E’ un’operazione – ha aggiunto Alfonsi - che poteva essere svolta solo in questo periodo dell’anno quando le basse temperature riducono i rischi di attacco dei platani da parte di funghi o altri patogeni e che si svolge con la supervisione di agronomi che ne certificano la corretta esecuzione”. Per le prossime tre settimane, comunque, la strada continuerà ad essere chiusa nei tratti interessati dalle manutenzioni. Per il ritorno ad una normale viabilità, di conseguenza, occorrerà attendere la fine del mese.