Via Nomentana, partita la potatura di seicento platani: i lavori dureranno tre settimane

Motoseghe in azione su via Nomentana. Questa volta non per abbattere qualche albero, ma per effettuare un esteso intervento di manutenzione sui seicento platani che dimorano sulla strada.

Seicento potature in tre settimane

Il cantiere, che nella giornata di lunedì 9 gennaio ha comportato chiusure stradali e deviazioni di bus, prosegue come da programma. L’intervento prevede infatti la potature di seicento alberi. Si tratta dei platani che, disposti su 4 filari, si sviluppano lungo 3,8 chilometri tra Porta Pia e Batteria Nomentana. Un intervento che, per dare un ordine di grandezza, è paragonabile a tutti quelli effettuati nel corso del 2022 all’interno del municipio XIII (dove sono stati 632). Meglio, tante potature quante sono state fatte nel municipio VII: nel territorio più popoloso della città, lo scorso anno, ne sono state messe in calendario solo 602.

L’intervento sulla Nomentana va a completare quello già effettuato sui 6 km del tratto di Via Nomentana compreso tra il Grande Raccordo anulare e Batteria Nomentana nei Municipi III e IV. Operazione, quest’ultima, che è stata completata tra fine novembre e l'8 dicembre 2022 ed ha riguardato la potatura di 363 pini di cui 8 abbattuti, la potatura di 21 platani e di 28 tigli.

“Con l’avvio di questi lavori – ha premesso l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – completiamo un intervento atteso da anni, sulle alberature dell’intero tratto urbano di Via Nomentana”. Le operazioni tutt’ora in corso, ha fatto sapere il Campidoglio, sono “pianificati con la polizia locale in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, garantire la massima sicurezza per gli operatori” il cui lavoro è “supervisionato da un agronomo”.

Il ruolino di marcia delle potature

Gli alberi su via Nomentana, sommando i quattro filari, hanno uno sviluppo lineare di 15,2 km. Si trovano su una strada molto trafficata pertanto la loro presenza, oltre che per ragioni estetiche, è auspicabile anche per il contributo che forniscono contenendo l’anidride carbonica. I lavori dureranno tre settimane e prevedono la contestuale rimozione delle ramaglie e, ha specificato il Campidoglio, “nel caso si dovesse procedere con abbattimenti alberi a fine vita, si procederà con il deceppamento e l’immediata sostituzione”. Le operazioni di potatura è previsto siano divise in quattro tranche.

“Questo intervento – ha commentato Alfonsi – si aggiunge al grande lavoro complessivo sulla cura del verde verticale messo in campo dall’amministrazione che ha segnato un radicale cambio di passo consentendo di passare dalle 6.176 potature effettuate nel 2020 alle circa 70 mila realizzate tra la fine del 2021 e il 2022. Mantenendo nel quinquennio tale numero di interventi saremo così in grado di coprire i circa 330 mila alberi che costituiscono il patrimonio arboreo complessivo della città”.

Sul cantiere della Nomentana, una strada che da sola conta 1000 alberi, è intervenuta anche la presidente Francesca Del Bello che ha ricordato come, nel municipio II, “questi interventi hanno già riguardato le strade di grande viabilità come Viale Parioli, Viale Liegi, Viale Regina Margherita e via del Policlinico, e molte altre di viabilità locale come Viale delle Province, Viale XXI Aprile, via Sant’Angela Merici, via Bradano, via Rendano, via Valnerina”. A tutti questi interventi, si aggiunge quello in corso su via Nomentana.

Perché è importante la presenza di un agronomo

Il cantiere in corso “é condotto con grande accuratezza e con la guida dell’agronomo Andrea Santacroce – ha spiegato la minisindaca – Ed é proprio questa la giusta modalità per evitare espianti e salvaguardare l’ecosistema”. La presenza di un agronomo rappresenta una novità positiva ed ampiamente auspicata. Contemplata in quel regolamento del verde cittadino che, dopo una lunga gestazione, è stato approvato nel 2021, trova ora applicazione. Ed è fondamentale perché, potature eseguite male, possono avere effetti negativi sulla stabilità degli alberi. Con conseguenze che, come si è visto sui platani di via Merulana e di viale del Policlinico, possono portare anche ad improvvisi crolli.