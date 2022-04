L'Unitelma Sapienza adotta l'area verde di piazza Sassari, nel II Municipio. L'accordo è stato sancito da una determinazione dirigenziale e all'incontro ufficiale hanno partecipato il rettore Antonello Folco Biagini, il vicepresidente del II Emanuele Gisci, l'assessora alla Scuola Paola Rossi, l'assessore all'Ambiente Rino Fabiano, il direttore generale di UniTelma Sapienza Donato Squara e il direttore del centro interdipartimentale per la ricerca scientifica della Sapienza Leone Spita.

Dopo aver recuperato l'edificio storico in stile Liberty di piazza Sassari 4, diventato sua sede ufficiale, Unitelma si occuperà anche di mantenere in condizioni decorose l'area verde al centro della piazza. "Siamo molto lieti di aderire a questo modello - ha dichiarato Folco Biagini - sperimentato in diversi contesti urbani. Ci impegnamo a mantenere l'area verde contribuendo al suo miglioramento, come già fatto con l'edificio che oggi ci ospita".

"Per il Municipio è un onore aver stipulato una partnership con Unitelma Sapienza - aggiunge Gisci - ed un grande piacere avere la possibilità di un affidamento e un'adozione come quella di oggi che garantirà e permetterà all’area verde di piazza Sassari di essere manutenuta e curata. Questo a dimostrazione di quanto sia importante il legame che si è instaurato tra Unitelma Sapienza e il II".