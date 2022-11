Riapre (finalmente) la nuova area ludica di Villa Torlonia

Dopo il blocco del cantiere avvenuto sia per l'emergenza sanitaria, sia per le difficoltà di reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice, sono stati conclusi i lavori per la nuova area ludica di Villa Torlonia. Un progetto del dipartimento tutela ambientale, annunciato nel 2020 dopo la chiusura del bando partecipativo indetto nel 2019 dalla giunta Raggi e iniziato a giugno 2021. Un'area di 1.000 mq dedicata alle bambine e ai bambini fino ai 10 anni.

Il parco giochi di Villa Torlonia voluto dalle famiglie

Il nuovo parco giochi, finanziato con circa 300.000 euro, è stato tra i 101 progetti votati dai romani e presentato dai cittadini che usufruiscono quotidianamente della villa storica su via Nomentana. Diviso in due zone, una per i bambini dai 3 ai 5 anni e l'altra per quelli dai 5 ai 10 anni, al centro è stata creata una collina artificiale con due scivoli, uno lungo e uno corto con risalita su corda. Inoltre, tutti i nuovi giochi sono stati realizzati in legno di robinia: tre giochi a molla, due altalene, tre casette (una delle musica, una casa-negozio e una con banchetto), una scultura a forma di gufo. Nell'area per i più grandi c'è un'altalena a forma pentagonale, un percorso equilibrio e pavimentazione antitrauma.

Alfonsi: "In un anno 48 nuove aree ludiche e altre due quasi ultimate"

“Sono oggi 48 le nuove aree ludiche completate e aperte al pubblico da novembre 2021 - ricorda Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e al verde di Roma Capitale - e altre due, quella presso il lago piccolo di Villa Ada e al parco di Via Giovanni Caselli, sono in fase di ultimazione. Il lockdown dovuto alla pandemia Covid ha fortemente aumentato la domanda di spazi verdi accoglienti e di aree gioco attrezzate e sicure per i bambini e le bambine e il piano di interventi su cui stiamo lavorando in tutti i quadranti della città vuole appunto dare una risposta a questa domanda”.