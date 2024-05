Sabato 1 giugno arriva la Notte Bianca del Quadrilatero

Sabato 1 giugno dalle ore 16:00 alle ore 24:00 si terrà nel municipio II la festa "Notte Bianca del Quadrilatero". Per l'occasione nel quartiere nomentano tra via Ancona, via Alessandria e piazzale Porta Pia apriranno in maniera straordinaria esercizi commerciali e si svolgeranno tante attività per intrattenere cittadini e turisti.

L'iniziativa è promossa dalla rete d'impresa del quadrante di Porta Pia a seguito del Bando regionale del 2022 e prevede oltre l'apertura delle attività commerciali musica dal vivo in Piazza Alessandria, intrattenimento nel piazzale di Porta Pia con percorso food che propone specialità e degustazioni e attività culturali e zone ludiche per grandi e piccini.

All'evento del quartiere parteciperà anche lo storico Mercato Nomentano.