Degrado e rifiuti al mercato Nomentano, il Municipio: "Valutiamo le telecamere anti-zozzoni"

Un sabato sera di rifiuti abbandonati al mercato Nomentano di piazza Alessandria. Il 7 maggio, infatti, poco prima delle 22 l'assessora alle attività produttive del II municipio si è recata in sopralluogo in uno dei gioielli commerciali del territorio. Trovando, però, una situazione non idonea.

"E non mi dite che è colpa di Ama, perché non è così - scrive su Facebook l'assessora - . Ama ha un suo operatore che sta lì per tutto l'orario del mercato e poi l'area viene pulita e le cassette ritirate quando il mercato chiude. Perciò la responsabilità è degli irresponsabili che ritengono che i luoghi pubblici (e in questo caso un luogo dove dovrebbe essere più che massima l'igiene) siano la loro personale discarica salvo che i costi sono a carico della collettività".

Insomma, chi lascia cartoni di frutta e verdura, buste e altri rifiuti ingombranti nelle aree del mercato? "Difficile siano gli operatori durante il weekend - risponde Caracciolo a RomaToday -, le responsabilità sono collettive". L'intenzione, nell'immediato, è quella di aumetare il controllo: "Stiamo verificando la possibilità - fa sapere - di installare le telecamere anche in collaborazione con la società che gestisce il mercato. Non è una strada semplicissima. A breve incontrerò gli operatori anche per fissare le tappe dei lavori di ristrutturazione che partiranno tra qualche settimana, salvo imprevisti e in quella sede sarà mia cura mettere una serie di paletti su come quel gioiello va trattato, da parte di tutti".