Al Nomentano arrivano le geogriglie per rendere le strade più sicure

Quasi 5 milioni di euro per rifare le strade del quadrante di piazza Bologna, al Nomentano. Si tratta di lavori prevalentemente sul manto stradale dissestato tra viale delle Province, via Catania, via Bari e via Livorno. I fondi sono stati reperiti nel 2021 dall'ex amministrazione Del Bello, che oggi al suo secondo mandato ha messo a terra i cantieri in via di definizione.

Per quanto riguarda viale delle Province a bilancio sono stati messi esattamente 2 milioni di euro, cifra identica per via Catania e via Bari, mentre per via Livorno 984.935 euro. Ma una delle novità è che gli operai hanno utilizzato delle particolari geogriglie, per incrementare la capacità portante della carreggiata e "un netto miglioramento nella distribuzione dei carichi" fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi, che in queste ultime ore del 12 agosto si è recata sui cantieri.

"Su via Catania per contrastare le maggiori vibrazioni dovute al passaggio del TPL - prosegue Rossi - sono state poste le geogriglie sia fra la base e il binder (il materiale bituminoso che si usa sulle strade ad alto scorrimento) che fra il binder e l’usura". Adesso i lavori verranno sospesi per due settimane "ma riprenderanno per la pulizia profonda di caditoie e griglie - assicura l'assessora - la riquadratura delle tazze (quelle che ospitano gli alberi, sui marciapiedi, ndr), la sostituzione/integrazione dei percorsi per ipovedenti, il ripristino dei parapedonali, la piantumazione".