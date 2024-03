Perché l’impianto sportivo di via Como viene consegnato con i collaudi ancora in corso

Troppo lunga l'attesa accumulata fino ad oggi per vedere in funzione l'impianto sportivo di via Como al Nomentano. Il II municipio, facendo leva sul Codice degli Appalti, ha deliberato di chiedere alla direzione tecnica di verificare che sussistano le condizioni per consegnare le chiavi della struttura alla società sportiva che ha vinto la concessione, anche se i collaudi sono ancora in corso.

Il municipio accelera sull'impianto di via Como

La decisione è stata presa il 12 marzo, durante una delle ultima sedute della giunta presieduta da Francesca Del Bello. Nei giorni precedenti era stata annunciata la pubblicazione della determinazione dirigenziale che ufficializzava l'aggiudicazione alla M45 SSD Arl, arrivata l'8 marzo. Con i collaudi in corso, la cui responsabilità è del Comune all'interno dell'impianto realizzato dalla C.A.M. Spa nell'area di un PUP (parcheggio interrato), il passaggio successivo era ancora impossibile. Così il municipio ha voluto accelerare i tempi per permettere alla società di entrare e iniziare a prendere possesso dell'immobile.

Consegna prima delle fine dei collaudi

Una mossa che punta a non sforare i tempi di inizio delle attività, previsto per giugno per quanto riguarda i centri estivi e poi a settembre per il via ufficiale a tutto il resto dei corsi che la cittadinanza del quadrante Nomentano attende da molto tempo. Sono passati 18 anni, infatti, da quando è stato costruito il parcheggio di via Como e quattro dall'ok ai lavori arrivato durante la giunta di Virginia Raggi. La leva attivata dall'amministrazione locale è quella dell'articolo 230 del DPR 207 del 2010, il Codice Appalti, che al verificarsi di determinate condizioni permette la consegna di una struttura realizzata anche prima della fine dei collaudi.

Un canone da 40mila euro l'anno

"Abbiamo scritto formalmente al dipartimento mobilità il 18 marzo - fa sapere la minisindaca Del Bello - chiedendo, sulla base di quell'articolo del Codice Appalti, la documentazione necessaria per la redazione del verbale, propedeutico alla consegna anticipata". La palla, quindi, è passata agli uffici che dovranno fare tutte le verifiche del caso. Lo scopo è quello di "dare concrete risposte ai cittadini in merito all’effettivo disagio - si legge nella delibera di giunta - derivante dalla cronica mancanza di strutture sportive comunali, oltre che nell'interesse pubblico di salvaguardia del bene". Bene per il quale la M45 SSD Arl dovrà pagare un canone annuo di concessione di 40mila euro, per i prossimi 25 anni.