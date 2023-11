Per l'impianto sportivo di via Como manca solo il collaudo. Ecco quando aprirà alla cittadinanza

Primavera 2024. A meno di imprevisti, sarà in quel periodo l'apertura dell'impianto sportivo di via Como, al Nomentano. Dopo quasi 17 anni di peripezie, atti amministrativi e politici, lavori e battute d'arresto, una delle opere incompiute tra le più longeve del territorio sta per vivere le sue battute finali.

L'impianto di via Como aprirà in primavera

A febbraio 2021 sono iniziati i lavori per la costruzione dell'impianto da parte della CAM Srl, due anni dopo è stata lanciata la gara dal municipio per l'affidamento della gestione. Adesso che anche questo passo è stato compiuto, con l'affidamento alla M45 SSD, bisogna aspettare che si concludano i collaudi sulla struttura. Un iter che durerà ancora fino alla fine dell'anno, ma nel frattempo ci sarà l'aggiudicazione definitiva con la consegna delle chiavi a chi, per i prossimi 25 anni, si occuperà di organizzare e gestire le attività sportive per conto del II municipio. Attività che dovrebbero iniziare, aprendo finalmente l'area alla cittadinanza, nella primavera 2024.

Collaudo quasi finito, nel frattempo l'aggiudicazione

"Il collaudo è fondamentale - spiega a RomaToday la minisindaca Francesca Del Bello -. e se ne occupa Marco Simoncini (ex direttore del municipio, oggi alla direzione delle urbanizzazioni secondarie, ndr) su nomina del dipartimento mobilità, che ha in capo la procedura. Entro fine dell'anno faremo tutto, compresa l'aggiudicazione finale a quella che è stata l'unica società partecipante. In questi mesi la M45 ha dovuto aggiornare il Piano economico finanziario, perché era del 2021 e c'erano dei tassi d'interesse troppo bassi, oltre a una serie di costi non più attuali, considerato ciò che è successo a livello internazionale". Al momento il municipio sta studiando un modo per poter consegnare le chiavi alla società sportiva anche prima della fine del collaudo, con le attività che però dovranno attendere qualche mese: "La M45 avrà bisogno di due o tre mesi - conferma Del Bello - per una serie di interventi come la copertura della piscina, gli spogliatoi, la Club House". Va da sé che l'apertura ufficiale dovrebbe avvenire entro la metà del prossimo anno.

Dal parcheggio interrato alle piscine: la storia dell'impianto

La storia dell'impianto sportivo di via Como inizia nel 2006. La giunta di Walter Veltroni comprò l'area, un ex circolo del tennis, per stabilirci un intervento del PUP, il Piano Urbano Parcheggi. A realizzarlo, come molti altri a Roma, la C.A.M. Spa, alla quale venne approvato il progetto con un'ordinanza commissariale del settembre 2007: 334 posti auto totali, di cui 280 box e 54 stalli nel quadrante tra via Pavia, via Como e via Agrigento. Successivamente venne stipulata una concessione tra il Comune e il privato, in base alla quale gli oneri dovuti a fronte della costruzione in diritto di superficie "sono destinati per la progettazione e la realizzazione dell'impianto sportivo con piscina e annessi parcheggi di servizio secondo il progetto e il piano economico finanziario". Il cantiere venne inaugurato a settembre 2008, solo un anno dopo l'affidamento del PUP. Ma in corso d'opera la ditta si imbattè in cave per l'estrazione di tufo, che la Soprintendenza archeologica di Roma valutò come meritevoli di tutela e valorizzazione. Per questo la C.A.M. Spa dovette modificare il progetto, al fine di consentire la realizzazione di un museo ipogeo all'interno di due gallerie. La variante, presentata a novembre 2008, venne approvata nell'estate del 2009. Nell'arco di tre anni, alla fine, venne realizzato il parcheggio interrato.

Per l'impianto in superficie, però, ce ne sono voluti quasi altri dieci, tra questioni giudiziarie e rinvii. Il progetto definitivo venne approvato a fine 2019 in conferenza dei servizi con il via libera della giunta capitolina, all'epoca di Virginia Raggi, datata 2020. C'è voluto quasi un altro anno per iniziare i lavori, partiti a febbraio 2021 e durati circa nove mesi. Lo stesso anno Roma Capitale ha concesso la competenza al municipio, una Club House e gli spogliatoi presenti all’angolo tra via Pavia e via Imperia, aree verdi attrezzate per famiglie e bambini, oltre alla recinzione esterna del centro sportivo con il risanamento dei marciapiedi, opere finalizzate negli anni scorsi. Nell'ambito dei lavori sono previste anche opere edili del Museo Ipogeo.