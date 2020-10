Impianto sportivo di via Como, dopo 14 anni lavori al via: piscina e campi da tennis al posto del cemento

Il centro sportivo di via Como verrà realizzato. E’ stato approvato il progetto definitivo relativo al completamento dell’impianto sportivo che sarebbe dovuto sorgere già ben quattordici anni fa sui parcheggi interrati realizzati nel cuore del quartiere Nomentano.

Il centro sportivo di via Como: opera "fantasma" dal 2006

Una vicenda annosa e ingarbugliata quella di via Como, ennesima opera fantasma della Capitale. Era infatti il 2006 quando il Comune di Roma, allora governato dal sindaco Veltroni, acquisì un’area privata, quella di uno storico circolo del tennis, dove collocò un intervento del Piano Urbano Parcheggi. Tre anni per la costruzione dei box interrati dati in concessione per 90 anni al privato in cambio degli oneri da utilizzare per la realizzazione di un centro sportivo sovrastante ad uso della cittadinanza. Tra rinvii e battaglie giudiziarie un nulla di fatto fino al novembre scorso quando la conferenza dei servizi ha dato il parere favorevole al progetto definitivo per la sistemazione della superficie rimasta per lungo tempo una spianata di cemento orrida e degradata.

PUP di via Como: approvato il progetto definitivo

Nei giorni scorsi il via libera della Giunta Capitolina. Sopra il parcheggio interrato di via Como previsti: 4 campi da tennis, una piscina; un’area verde attrezzata al posto del campo polivalente previsto su via Imperia; opere edili del Museo Ipogeo; sistemazione a verde del Centro sportivo; recinzione esterna del campo sportivo con risanamento dei marciapiedi; ristrutturazione della Club House e degli spogliatoi presenti all’angolo tra via Pavia e via Imperia.

“A questo punto è indispensabile che ci si attivi immediatamente per l’individuazione, mediante bando pubblico, del futuro concessionario dell’impianto” - ha sottolineato il consigliere del Pd, Orlando Corsetti, già presidente dell’ex III Municipio. “Ciò dovrà avvenire in contemporanea all’esecuzione e alla successiva conclusione di lavori, in modo da poter assicurare fin da subito una puntuale e ottimale gestione dello stesso, evitando che il bene cada in stato di abbandono soprattutto considerando che le opere che verranno realizzate richiederanno una manutenzione quotidiana”.

Il centro sportivo di via Como realtà entro il 2021

A metà gennaio prevista la conclusione del progetto esecutivo. I lavori, a quanto si apprende, inizieranno il 1 febbraio 2021 e avranno una durata di circa 8 mesi. Entro il prossimo anno via Como avrà, questa volta si spera davvero, l’agognato centro sportivo.