Getta i monopattini nel sottopasso e viene ripreso, vandalo "inguaiato" dai social

Si avvicina al sottopasso di Corso d'Italia, afferra i monopattini elettrici del servizio sharing parcheggiati proprio di fronte alle scale e li getta di sotto. Poi fa lo stesso con due biciclette a pedalata assistita, senza troppi complimenti. L'uomo, con una giacca marrone e pantaloni scuri, è stato ripreso da alcuni ragazzi e il video è finito sull'account Instagram "Welcome to Favelas".

Si svela così, almeno parzialmente, il mistero delle decine di monopattini e biciclette ammucchiate in fondo al sottopasso in zona Porta Pia. Gli atti di vandalismo erano stati denunciati dai residenti già a inizio anno, portando a un intervento di bonifica da parte di Ama il 21 febbraio. Un intervento che ha un costo, ma risultato assolutamente inutile.

L'uomo ripreso e diventato virale sui social, in un altro video sempre su Instagram sembra essersi cambiato la giacca, stavolta rossa. Anche se non si esclude possa trattarsi di una "coppia" di vandali, che adesso rischiano di essere identificati dalle forze dell'ordine.

Le condizioni dei sottopassi di Porta Pia, però, non sono pessime solo per il vandalismo di qualcuno. Nelle scorse settimane, nonostante le ripetute pulizie di Ama, sporcizia e melma di accumulano periodicamente, come denunciato anche da Luca Laurenti su Facebook con un video del 24 marzo, nel quale si vedono non solo monopattini e biciclette lungo le scale, ma anche rifiuti e bottiglie di plastica galleggiare nella melma.