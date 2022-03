Dalla Sapienza a Termini in bici: entro giugno l'arrivo dei fondi per la nuova ciclabile

Convocare la conferenza dei servizi e concluderla entro i prossimi sei mesi per trasformare in realtà la pista ciclabile che collega la città universitaria della Sapienza, a piazzale Aldo Moro, con la stazione Termini e la metro a Castro Petorio. L'obiettivo dell'amministrazione Gualtieri, messo nero su bianco nella road map dei prossimi 180 giorni, è ampiamente condiviso anche dalla maggioranza del Municipio II che discuterà giovedì 17 marzo una mozione a firma Serratore, Camellini e Onori. L'idea, d'altronde, è dei Giovani Democratici e risale a due anni fa, in piena epoca Raggi.

La novità è l'arrivo dei fondi da parte del Mims, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile: esattamente un anno fa il dicastero ha reso pubblico il decreto dirigenziale che prevede il finanziamento delle ciclovie urbane che colleghino le stazioni ferroviarie con i poli universitari e nel mese di agosto 2021 si è stabilito in 595.000 euro l'ammontare per il tracciato (di circa 1 km) che unisce Sapienza, Centro Nazionale di Ricerca e Biblioteca Nazionale con Termini.

"Il progetto era già stato approvato dalla scorsa consiliatura a luglio 2020 - spiega a RomaToday Federica Serratore, consigliera Pd a via Dire Daua -, ora sono arrivati i fondi ministeriali. L'idea parte dai Giovani Democratici due anni fa, con l'unica differenza che all'origine prevedevamo il passaggio per via Gobetti, mentre adesso è stata deviata su viale dell'Università. I sopralluoghi sono stati fatti e sono anche stati interpellati gli studenti. Adesso si tratta di utilizzare i fondi".

Ma come nasce l'esigenza di una ciclabile? "Quando sono state realizzate le piste transitorie durante l'amministrazione Raggi - risponde Serratore - ci siamo accorti che mancava un collegamento con la Sapienza, polo centrale del territorio. Quindi abbiamo pensato, in accordo con gli studenti, di crearlo. E' una linea di unione di tre poli particolarmente importanti. Vorremmo poi venisse intitolata a Rita Levi Montalcini, che risiedeva nel nostro Municipio (a via di Villa Massimo, ndr)". I fondi ufficialmente dovrebbero arrivare "entro giugno - specifica la giovane consigliera dem - quindi le tempistiche per il via ai lavori non dovrebbero essere eccessivamente lunghe".