Viale del Policlinico chiuso. Il Comune deve abbattere 14 platani

Viale del Policlinico e gli accessi principali al pronto soccorso universitario saranno off-limits fino a venerdì 10 maggio. Come successo un anno e mezzo fa, il motivo è relativo alle verifiche sulle alberature presenti e all'abbattimento di esemplari pericolanti o gravemente malati.

Viale del Policlinico chiuso

Già da lunedì 6 e fino a venerdì 10 maggio, su disposizione della polizia locale di Roma Capitale, dalle 8 alle 17 viale del Policlinico sarà chiusa al traffico veicolare e ai pedoni nel tratto tra piazza Girolamo Fabrizio e viale dell'Università, in entrambi i sensi di marcia. Deviata la linea bus 649 che percorrerà via San Martino della Battaglia saltando, nel complesso, sei fermate. Il dipartimento tutela ambientale ha stabilito la necessità di abbattere 14 platani, in seguito all'ennesimo crollo di un albero avvenuto il 17 aprile, per fortuna senza tragiche conseguenze.

I dettagli della viabilità

Come determinato dal Gruppo Sapienza della polizia locale, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata compresi i viali laterali, nel tratto compreso tra viale dell’Università e piazza Girolamo Fabrizio. Divieto di transito compresi i pedoni, nel medesimo tratto. Per i veicoli provenienti da viale Ippocrate le direzioni consentite sono dritto o a sinistra, dritto o a destra per i veicoli provenienti da viale Castro Pretorio. Su viale delle Scienze all'incrocio con viale dell'Università, direzioni consentite a destra o a sinistra per i veicoli provenienti da piazzale Aldo Moro. A piazza Girolamo Fabrizio i veicoli provenienti da via Giovanni Battista Morgagni hanno la direzione obbligatoria dritto all'intersezione con viale del Policlinico, come anche chi arriva da piazza della Croce Rossa. MMentre chi proviene da piazza Galeno e arriva all'intersezione con via Cesalpino, potrà andare a sinistra e a destra.

Cambiano gli accessi all'Umberto I

Ripercussioni anche sul Policlinico universitario. Per chi ci lavora e studia, ma anche per i pazienti e i familiari dei ricoverati, nello stesso periodo non saranno accessibili i cancelli A e B di viale del Policlinico, passaggi pedonali inclusi come comunica il "mobility manager" della struttura. L'utenza quindi dovrà accedere dal cancello di via Lancisi, con funzione carrabile solo in entrata h24 e sette giorni su sette. Da viale Regina Elena (aperto H24) i veicoli potranno solamente uscire, mentre da viale dell'Università (dalle 6 alle 16) sarà consentito l'ingresso solo agli autorizzati. L'accesso pedonale sarà aperto fino alle 19.30.

Già a novembre 2022, per gli stessi motivi, viale del Policlinico venne chiusa a macchine e pedoni per circa una settimana, per permettere prima il monitoraggio dei platani e poi l'abbattimento di 8 esemplari.