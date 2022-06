Castro Pretorio, rifiuti e degrado lungo viale del Policlinico: "Situazione incresciosa"

Rifiuti sparsi al ciglio della strada e lungo le Mura Aureliane, rami penzolanti, segnali stradali abbandonati, fogliame che ricopre marciapiedi e tombini. E' questo lo "spettacolo" che si presenta ai pedoni su viale del Policlinico, nel quartiere Castro Pretorio.

A denunciarlo sono i consiglieri Dario Nanni e Marinella Inguscio, rispettivamente rappresentanti al comune e nel II municipio della lista Calenda Sindaco, quota Azione. Il tratto incriminato è quello che va da via dell'Università a piazza Girolamo Fabrizi, 500 metri disseminati di cartoni, bottiglie di birra vuote e altri rifiuti.

"Una situazione incresciosa - fanno sapere i due consiglieri - quel tratto è nel degado totale, ci sono anche le reti di cantiere abbandonate. Dispiace vedere una strada così importante, in queste condizioni di degrado". A rendere ancor più grave lo scenario è la vicinanza di punti sensibili e di grande importanza per il quadrante e per Roma, come l'università La Sapienza e il policlinico Umberto I.

"I problemi però vanno risolti - concludono Nanni e Inguscio - e quindi abbiamo già chiesto ufficialmente ad Ama e Ufficio Giardini d'intervenire per ridare dignità e decoro a quella via. Nei prossimi giorni effettueremo un nuovo sopralluogo per verificare che gli interventi richiesti siano stati realizzati".