Perché è di nuovo caduto un platano al Policlinico, nonostante verifiche e abbattimenti

Il 17 aprile è caduto un platano in viale del Policlinico, proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso, schiantandosi su quattro auto in sosta e due motorini. Non è la prima volta, anzi. Un anno e mezzo fa un esemplare si è abbattuto sulla ringhiera del nosocomio danneggiando un gabbiotto. Ancor prima, febbraio 2020, episodio simile con conseguenze che potevano essere tragiche, perché i rami colpirono un passante finito all'ospedale in codice rosso.

Strage di platani a viale del Policlinico

Ma come mai in quella strada si ripetono questi episodi? Soprattutto alla luce del fatto che a inizio dicembre del 2022, in seguito alla caduta di un platano, il Servizio Giardini ha effettuato un approfondito monitoraggio degli esemplari che, un tempo, caratterizzavano il filare di viale del Policlinico. Un'operazione che costrinse alla chiusura al traffico della strada, con enormi disagi per la viabilità della zona.

Le verifiche e gli abbattimenti nel 2022

La realtà è che gli alberi su viale del Policlinico non godono di buona salute ormai da tempo. Oltre ai tre casi citati, tra il 2018 e il 2022 - come faceva sapere il II municipio a RomaToday - si sono registrati almeno un'altra decina di schianti. Alberi malati, pericolanti, che anche a causa del forte vento che periodicamente spazza la Capitale, sono finiti sull'asfalto. O sulle macchine o addosso a qualche ignaro (e fortunato, finora) passante. Per questo a dicembre 2022 le verifiche hanno fruttato otto tagli e una sostanziosa potatura. Ma non è stato sufficiente.

Le cause dell'ultimo crollo

Come spiega Rino Fabiano, assessore all'ambiente del II municipio, il caso dello schianto del 17 aprile è legato a cause ben precise: "E' molto probabile che le radici, risultate particolarmente erose, siano state attaccate da un fungo - fa sapere - che ha compromesso la stabilità dell'albero. Il crollo è dovuto ad una situazione limite evidentemente non legata alla salute dell'albero".

Cambia il paesaggio

Ad oggi su viale del Policlinico il paesaggio è quasi del tutto cambiato rispetto al recente passato. Dal crollo del 18 novembre 2022 in poi, infatti, il dipartimento tutela ambientale ha fatto piantare "decine di tigli", conferma Fabiano. Piante che resistono di più alle malattie che colpiscono la vegetazione nella nostra città. "Hanno attecchito e molti sono in fiore", aggiunge l'assessore.