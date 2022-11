Villa Mirafiori riaprirà al pubblico. E dopo 37 anni verrà scritta una nuova convenzione per la gestione

Le famiglie del II municipio e in particolare del quadrnate Nomentano-Italia potranno tornare a godere di Villa Mirafiori. L'incontro tra la minisindaca Francesca Del Bello e l'ufficio legale dell'università La Sapienza, andato in scena il 2 novembre, porta buone nuove dopo le segnalazioni dei residenti riportate da RomaToday.

Villa Mirafiori chiusa con il Covid e mai più riaperta al pubblico

Il parco, all'interno del quale ha sede il dipartimento di Filosofia, era stato chiuso durante la pandemia dal rettorato per evitare il diffondersi del virus e nel rispetto delle norme nazionali e regionali anti-contagio. Subito dopo l'allentamento delle restrizioni, però, non si era tornati al passato, con grande stupore di molte famiglie abituate a frequentarlo quotidianamente.

L'incontro tra la presidente del municipio e Sapienza

Il motivo, a quanto si è appreso successivamente, sarebbe da far risalire ad alcune difficoltà di gestione da parte dell'ateneo. Difficoltà che non hanno portato ad un confronto con l'amministrazione capitolina e municipale. "Quello però è uno spazio pubblico - ricorda Del Bello - ed è per questo che ho voluto incontrare la Sapienza per chiarire la questione e chiedere la riapertura immediata".

La convenzione scaduta 37 anni fa e l'imminente riapertura

La gestione di Villa Mirafiori dalla metà degli anni '70 è in capo all'ateneo, ma la convenzione stipulata in quell'epoca con il Comune è scauta nel 1985. Per trentasette anni si è andati avanti senza nulla di scritto, per consuetudine. La villa è stata sempre un luogo di passaggio e di sosta sia per i residenti del quartiere, sia per migliaia di studentesse e studenti che si sono avvicendati negli anni. "Adesso però l'università si occuperà di scrivere un nuovo accordo - fa sapere Del Bello - ma nel frattempo ho chiesto di riaprire l'accesso".