Viale Ippocrate, alberi abbattuti per scongiurare i crolli: “Ultima manutenzione 15 anni fa”

Operazioni di messa in sicurezza e potatura per gli alberi di via Ippocrate dove nelle settimane scorse si sono verificati numerosi schianti. In II Municipio arriva l'autobotte notturna per innaffiare 250 alberature

Interventi di manutenzione del verde verticale quasi ultimati in viale Ippocrate, la strada nel cuore del quartiere universitario dove negli ultimi mesi si erano registrati numerosi crolli di rami dagli alberi: ben tre solo nell’ultima settimana prima dell’inizio delle operazioni. Schianti su tavolini dei bar e sulle auto in sosta: “tragedie sfiorate” che, su sollecito del Municipio II, hanno indotto il Comune ad intervenire.

Alberi viale Ippocrate: potatura e messa in sicurezza

“Un intervento eseguito in deroga al Regolamento del Verde (che vieta le potature in questo periodo ndr.) a seguito di una direttiva del capo dipartimento visti i continui e ripetuti schianti di grossi rami succeduti in un breve lasso di tempo su sede stradale pubblica” - ha ricordato l’assessore al Verde del II Municipio, Rino Fabiano.

Viale Ippocrate: dopo gli schianti abbattuti otto alberi

Operazioni di potatura e messa in sicurezza, insieme ad alcuni abbattimenti, che hanno riguardato alberature messe a dimora tra il 1947 e 1948.

“L'ultimo intervento di cura che è stato eseguito risale a 15 anni fa e quindi - riporta l’assessore dall’analisi delle piante - sono complessivamente venuti a mancare tre cicli manutentivi. Sono stati effettuati 8 abbattimenti in considerazione del rilievo dei tronchi dove i tessuti interni morti sono risultati predominanti su quelli vivi e dunque si è fatto appena in tempo a scongiurare schianti imminenti”. Per le nuove potature di piante simili bisognerà aspettare il tempo del ciclo vegetativo, quindi ottobre-novembre.

L’appello dell’assessore: “Mesi torridi, innaffiate gli alberi"

Concluso l’intervento mercoledì viale Ippocrate dovrebbe riaprire, i servizi interrotti ripristinati regolarmente. “Per quanto concerne il Verde Decentrato al Municipio II ci tengo a rappresentare che in questi giorni abbiamo assunto l'onere (anche questo non di nostra competenza) di far girare una autobotte per dare acqua ai 250 alberi piantati dal Municipio di recente su tutto il territorio. Invito ancora una volta tutti i cittadini e le cittadine di buona volontà - l’appello di Fabiano - ad innaffiare gli alberelli vicino le proprie case o i propri negozi soprattutto in questo mese di agosto che si prevede particolarmente torrido”.