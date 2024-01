Incidenti, tra limiti ignorati e sosta selvaggia via Livorno è l'inferno dei pedoni

L'investimento di un medico di 78 anni e del nipotino di 7, avvenuto il pomeriggio del 30 gennaio, è solo l'ultimo di una lunga striscia di episodi simili che si sono verificati negli ultimi anni su via Livorno, nei pressi di piazza Bologna. A rendere la strada particolarmente pericolosa per chi si muove a piedi è l'alta velocità mantenuta dalle macchine, la scarsa visibilità di alcuni attraversamenti e la perenne sosta selvaggia.

Via Livorno inferno dei pedoni

Nel 2023, esattamente un anno fa, un 30enne è stato investito all'incrocio con via Simon Boccanegra mentre attraversava sulle strisce pedonali, finendo all'ospedale con numerose fratture e in codice rosso. E' uno dei punti più pericolosi e segnalati dalla cittadinanza ed è per questo che di recente l'amministrazione municipale del II è intervenuta mettendolo in sicurezza. Frequenti le lamentele dei pedoni di zona per il rischio che si corre ogni giorno ad attraversare la strada nel quadrante di piazza Bologna.

L'intervento del Municipio

"Sono molto addolorata per quanto successo al signore in prognosi riservata - commenta l'assessora alla mobilità del II, Valentina Caracciolo -, i rilievi sono ancora in corso. Uno dei punti più attenzionati è l'incrocio con via Simon Boccanegra, perché in effetti ci sono arrivate diverse segnalazioni. Ora l'attraversamento è più visibile e illuminato". Evidentemente, però, non basta. E' anche una questione di cultura.

Le zone 30 per ridurre gli incidenti

"Purtroppo gli automobilisti non rispettano il limite dei 50 km/h che c'è su tutte le strade urbane - continua l'assessora - e a questo si aggiunge che via Livorno è preda della sosta selvaggia, questo fa sì che la visibilità si riduca ulteriormente". Una delle possibili soluzioni per ridurre gli incidenti è quella di realizzare le tanto discusse "zone 30". "Ci auguriamo di poterle realizzare il più possibile - conclude Caracciolo - la prima sarà a piazza Alessandria, poi piazza Mincio. Inoltre inizieranno anche i lavori nei cosiddetti 'black points', gli incroci più pericolosi. In quel quadrante sono previsti a via Ravenna".