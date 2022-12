Svastiche e croci celtiche sulla panchina dedicata a David Sassoli

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre ignoti hanno vandalizzato la panchina europea dedicata a David Sassoli, in largo Ettore Marchiafava in zona viale Ippocrate, II municipio. Un atto denunciato dai consiglieri di Italia Viva in assemblea capitolina Valerio Casini e Francesca Leoncini e da quello locale Marco Dolfi.

Croci celtiche e svastiche a imbarattare la targa e il simbolo dell'Unione Europea al centro della panchina, tutta tinta di blu, in memoria di David Sassoli. Ex presidente del Parlamento Europeo, volto storico e autorevole del giornalismo Rai, esponente tra i più ascoltati e sobri del Pd, è scomparso l'11 gennaio 2022 al termine di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

La panchina era stata inaugurata meno di due mesi fa da un gruppo di cittadini, in collaborazione con l'associazione "Daje de Alberi" e il II municipio. Alla cerimonia, il 21 ottobre, erano presenti tra gli altri Valerio Casini (Iv), l'assessore all'ambiente del II municipio Rino Fabiano, i consiglieri municipali Roberto Ferraresi (Pd), Gian Paolo Giovannelli (Pd), Marco Pineschi (Pd) e l'ex deputato renziano Luciano Nobili.

"Un gesto vergognoso, che oltraggia la memoria di uomo di grande spessore - si legge in una nota di Casini, Leoncini e Dolfi - e che condanniamo fermamente. Avevamo promosso l’installazione della panchina lo scorso ottobre, facendo approvare un apposito atto in consiglio municipale: un omaggio del nostro territorio ai valori che Sassoli ha rappresentato, con la sua attività politica, e continua a rappresentare ancora oggi. Abbiamo ripulito velocemente la panchina e non esiteremo a farlo altre volte, se sarà necessario".