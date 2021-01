Vandali all'asilo nido Grillo Jo, arredi distrutti e porte divelte: "Azione barbara"

Arredi distrutti, classi danneggiate e completamente a soqquadro. Sono stati oggetto di un un presunto atto vandalico i locali dell’asilo nido Grillo Jo, in zona piazza Bologna.

Vandali all'asilo nido Grillo Jo: arredi distrutti e porte divelte

La scoperta è avvenuta questa mattina, alla riapertura dell’asilo: nelle aule che avrebbero dovuto ospitare i bambini armadietti svuotati, scaffali in pezzi, materiale didattico sparso in terra. Porte divelte. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per i rilievi e le attività investigative di propria competenza.

Il nido di piazza Bologna messo a soqquadro: "Azione barbara"

Per verificare la situazione e le condizioni dell’asilo nido Grillo Jo è arrivato anche l’assessore alle politiche educative, Emanuele Gisci: “La nostra comunità scolastica si è svegliata con questa assurda notizia, devastare un asilo nido è una azione di una barbaria inaudita. Appena saranno conclusi i rilievi della Polizia scientifica, che mi auguro portino alla cattura di chi si è macchiato di un simile gesto, il Municipio interverrà per sanificare e ripristinare i locali affinché i bambini - ha detto - possano tornare al nido in sicurezza e riprendere tutte le attività insieme alle educatrici”.

