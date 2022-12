Terzo appuntamento con "Condivide et Albera": 61 nuovi alberi piantati a Roma

Sabato 10 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno con il progetto “Condivide et Albera” organizzato dall’associazione di tutela ambientale Daje de Alberi.

L’appuntamento è in programma alle ore 10 in via Rodolfo Lanciani di fronte alla scuola Brasile dove saranno messi a dimora 13 olmi per la riqualificazione del corridoio centrale adibito a parcheggio e a transito pedonale con la cooperazione del II Municipio, la presidente Francesca Del Bello (Pd) e l'assessora ai lavori pubblici Paola Rossi. L’evento sarà a tema natalizio vista la vicinanza alle feste e ci saranno sorprese per i bambini presenti alla manifestazione. A loro sono dedicati i giovani olmi che riempiranno le tazze vuote e affiancheranno i “giganti” di Via Lanciani con il ripristino dei filari così come da progetto originario del viale. Ospite d’eccezione Francesco Ferrini, arboricoltore di fama mondiale, docente all’Università di Firenze e professore all’Accademia dei Georgofili.

L’obiettivo del progetto è quello di rifosterare la Capitale e garantire la cura e l’innaffiamento degli alberi per almeno due anni dal giorno della messa a dimora. L'associazione fondata da Lorenzo Cioce, conta sull’impegno entusiasta di volontari, residenti e commercianti che costituiscono una presenza costante sul territorio e contribuiscono, con la messa a dimora e la tutela degli alberi, a contrastare l’inquinamento e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico oltre che a essere protagonisti di una concreta interazione sociale con i cittadini. Il progetto Condivide et Albera, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, è sostenuto dalla Fondazione Capellino e si avvale della consulenza scientifica di Francesco Ferrini. Saranno complessivamente 150 i nuovi alberi messi a dimora entro dicembre 2023 in diverse zone di Roma.

Nella Capitale Daje de Alberi ha già piantato 48 alberi (61 con quelli in programma sabato) fra la fine di novembre e gli inizi di novembre. Nel Nomentano l'associazione ha piantato 29 tra ligustri, aceri, oleandri, peri e lagerstroemia. Interessate piazza Marucchie le vie: Boldetti, Ungarelli, Marliano, Tommasini, Gatteschi. Vicino piazza Bologna e nella zona universitaria sono stati messi a dimora 19 alberi (aceri, ciliegi kanzan e lagerstroemia).

Agli eventi hanno presenziato, tra gli altri, i consiglieri di Roma Capitale Valerio Casini (Iv)e Daniele Diaco(M5S), il delegato allo Sport del II Municipio Alessandro Cavaliere, iconsiglieriMarco Dolfi(Iv)e Silvia Aloe (Pd), il cittadino promotore Gianluca Margiotta, l’attivista Concetta Maestrini(M5S), gli iscritti alla sezione Pd Italia Lanciani, e, per la Regione, la Responsabile dell’Ufficio di scopo per i piccoli Comuni e contratti di fiume, Cristiana Avenali. Hanno confermato il loro sostegno sul campo le Associazioni ambientaliste Amusee Insieme per Aguzzano. Le iniziative sono realizzate con il patrocinio gratuito della Regione Lazio e dell’Assessorato all’Ambiente del IIMunicipio e la cooperazione fondamentale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale