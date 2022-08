Piazza Bologna, rifiuti e vandalismo: "La stele anti-mafia va messa in sicurezza"

A piazza Bologna da 22 anni, all'interno dei giardini, c'è una stele commemorativa delle stragi di Capaci e via d'Amelio, note ormai da decenni all'opinione pubblica per essere stati i due attentati più gravi firmati dalla mafia nei confronti dello Stato: in quelle due occasioni, a distanza di due mesi tra maggio e luglio 1992, vennero assassinati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, però, quella stele, una meridiana spezzata a metà, è ricettacolo di immondizia e oggetto di vandalismo.

L'opera scultorea, progettata dall'architetto Giancarlo Micheli e realizzata in travertino da Gabriele Altobelli, si trova in posizione orizzontale ed è indirizzata a sud, indicando le ore 17:57, ovvero il momento in cui esplose l'ordigno sull'autostrada A29 all'altezza di Capaci. Ma con il tempo sono stati necessari interventi di restauro: la prima volta nel 2009 a seguito di atti di vandalismo, l'ultima proprio quest'anno in occasione del trentennale degli attentati.

Il punto è che l'incuria prosegue: "Viene quotidianamente calpestata e ricoperta di rifiuti - si legge in una mozione a firma dei consiglieri Pd Roberto Ferraresi e Lucrezia Colmayer - e nella parte centrale, quella della spaccatura, ci incastrano addirittura i mozziconi di sigaretta". Per questo i due esponenti di maggioranza chiedono alla giunta di intervenire: "Piazza Bologna è sempre più luogo emblematico per la lotta alla mafia - dichiarano a RomaToday -. La volontà di non dimenticare e la condanna all’indifferenza sono rappresentate, nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dapprima attraverso la meridiana e successivamente dal murales dei due magistrati che lì davanti vanno a ricordare che 'della Mafia bisogna parlare'. Purtroppo già nel 2009 la meridiana fu oggetto di atti vandalici e oggi a seguito del costante calpestio dei passanti rischia di rovinarsi nuovamente".

Per questo nel consiglio di giovedì 4 agosto è stato presentato l'atto, votato dal consiglio, per trovare tutti gli strumenti necessari a "tutelare la meridiana e il significato che essa porta con sè, nel ricordo di due eroi italiani e di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia".