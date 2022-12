Gli autobus bloccati per colpa della sosta selvaggia a piazza Bologna

Un autobus transita su piazza Bologna, all'altezza di uno dei bar più frequentati del quadrante dalla mattina a tarda sera. Le macchine in doppia fila restringono la carreggiata ed ecco che si crea la fila, soprattutto di mezzi pubblici. Le immagini vengono catturate da centinaia di persone presenti e inviate all'account Instagram di "Welcome to Favelas", che fa diventare la scena virale.

E' un sabato sera "qualsiasi" a piazza Bologna, dove si è spostata definitivamente la movida del quadrante Nomentano dopo la stretta su San Lorenzo. Decine di automobilisti, non trovando parcheggio, lasciano l'auto proprio davanti ai locali, in doppia fila. Sosta selvaggia. Qualcuno di loro la parcheggia peggio di altri ed ecco il pasticcio: arriva un autobus, non ce la fa a passare e crea il "tappo". La coda dietro di lui è lunga decine di metri.

Pian piano l'ingorgo diventa uno spettacolo da gustarsi e sul quale fare video: centinaia di giovani e giovanissimi escono dai locali e si affollano lungo la strada, ma anche in mezzo alla carreggiata. Uno di loro sale sul tetto dell'autobus, si fa un giro, poi saltà giù. Si va avanti per qualche minuto, non sembrano vedersi agenti della polizia locale nei video postati sui social, ma questo non significa che non fossero presenti.

La situazione, però, si sblocca da sola. La macchina viene spostata, l'autista Atac lentamente rimette in moto e riparte. Scoppia il boato, gli spettatori esultano. Anche stavolta è andata bene. Lo spettacolo è finito, si può tornare a parcheggiare in doppia fila.