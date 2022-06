Rifiuti, gli scatoloni del referendum abbandonati in strada scatenano l'ira dell'assessore

Il referendum sulla giustizia che si è svolto domenica 12 giugno non ha lasciato solo strascichi politici a livello nazionale, ma anche qualche cartone abbandonato in strada a livello molto locale. Nello specifico nella zona tra piazza Bologna e San Lorenzo.

E' successo, infatti, che qualcuno (scrutatori, presidenti di seggio o personale scolastico?) dopo aver sbrigato tutte le pratiche interne alle urne, ha pensato di lasciare interi scatoloni e pacchi di documenti a bordo strada, accanto - ma non dentro - gli appositi cassonetti. E tra gli altri, ad accorgersene è stato l'assessore all'ambiente e ai rifiuti del II municipio, Rino Fabiano, che è andato su tutte le furie.

Il primo caso ha come tratro via dei Peligni nel cuore del quartiere della movida, a due passi dal plesso "Giosuè Carducci" dell'istituto comprensivo Via Tiburtina Antica 25. "Che a San Lorenzo accadano episodi di sciatteria urbana e commerciale è cronaca ormai assodata - tuona l'assessore -. Ma che pure i residui del povero referendum andassero buttati al pino della vergogna, presso via dei Peligni ,così come lavatrici, scarti di appartamenti e mondezza varia, è veramente stupefacente . Evidentemente il seggio elettorale era così frettoloso di andare a casa che in fondo stando in questo quartiere ha pensato bene di evitare di chiamare Ama, che tra l'altro ha attivato il servizio con Sarim proprio per i seggi elettorali".

Stessa storia a via Stamira, dove per Fabiano il seggio elettorale sotto accusa è quello di piazza Ruggero di Sicilia, sede della scuola "Fratelli Bandiera": "Anche in questo seggio quest'anno si sono distinti per cura dell'ambiente e rispetto delle regole di conferimento - accusa l'assessore -. Anche qui come ieri (il 13 giugno, ndr) a San Lorenzo la Sarim è intervenuta e abbiamo liberato strada e cassonetti. Per par condicio pubblico anche le foto di questo seggio rilevando a piazza Bologna la stessa sciatteria commerciale e non nel conferire i rifiuti che c'è a San Lorenzo".