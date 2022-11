Un albero di olivo a piazza Bologna in memoria di Vanda Morbilli

Il 14 novembre in piazza Bologna è stato piantato un olivo, acquistato dal II municipio, per ricordare Vanda Morbilli. Nata nel 1949 a Roma, è deceduta per un male il 14 agosto scorso. Membro di Cittadinanzattiva, volontaria sempre in prima linea per il decoro del quadrante Nomentano-Italia in cui ha sempre vissuto, Vanda vive ancora oggi nel ricordo di tante persone che hanno speso ore al suo fianco per migliorare la città.

"Nel ricordo di Vanda Morbilli e della sua straordinaria vita dedicata all'ambiente, agli animali e ai beni comuni - si legge in un post Facebook dell'assessorato all'ambiente e al verde del II - oggi siamo qui tutti insieme con l'impegno di curare questo nuovo albero e di proseguire quello che Vanda faceva con passione, determinazione e bellezza" .

A ricordarla anche Annamaria Palaia, con la quale Vanda si conobbe nel 2007 e tra le altre cose ottenne un piccolo-grande successo: l'obbligo per Ama di comunicare in anticipo gli orari di spazzamento e pulizia delle strade, grazie a una delibera (la 73) approvata all'unanimità a maggio 2018 in assemblea capitolina, su proposta di Svetlana Celli. "Vanda era una grande amante degli animali, dei gatti in particolare - racconta a RomaToday - tanto che nel quartiere c'è chi sta provando a farle intitolare un gattile. Ma pochi sanno che era anche un'appassionata d'arte e girava per Roma e per il Lazio a caccia di manufatti artistici e dipinti insieme al figlio artista". Una persona "buona e generosa, che aveva capito che la propria casa non finisce con la porta, ma è tutta la città" prosegue Annamaria. "Impossibile non volerle bene", conclude l'amica.