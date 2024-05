Ecco come sarà il nuovo mercato di piazza dei Vespri Siciliani

A cinque anni di distanza dall'approvazione del progetto definitivo avvenuta in giunta municipale, quella capitolina il 16 maggio ha dato l'ok alla realizzazione di un progetto di riqualificazione del mercato di piazza dei Vespri Siciliani, in zona Bologna-Italia. Saranno 570mila euro i fondi messi da parte dal municipio per portare a termine l'opera, come stabilito dal II municipio nel 2019 e confermato dall'assessorato all'urbanistica di Roma Capitale.

Nuovo mercato a piazza dei Vespri Siciliani

Manca il passaggio in assemblea capitolina, ma non ci sono grossi dubbi. Il mercato di piazza dei Vespri Siciliani, in II municipio, verrà riqualificato e passerà dal trovarsi in sede impropria (quindi, di fatto, illegale) a diventare un mercato plateatico moderno e accessibile. Il progetto prevede il rifacimento parziale di alcuni tratti di marciapiede, la realizzazione di nuovi collegamenti pedonali, l'installazione di nuove aiuole e panchine in muratura, la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di un impianto d'illuminazione più efficiente, lungo tutto il percorso perimetrale. Il nuovo mercato rionale potrà ospitare 26 box, uno dei quali destinato ai servizi igienici per gli acquirenti e per gli operatori, con ampi corridoi di attraversamento, due in direzione longitudinale e tre in direzione trasversale.

Addio sosta selvaggia

Ad oggi piazza dei Vespri Siciliani è occupata da box metallici sovrastati da una copertura ondulata. Inoltre sono quasi inesistenti aree di sosta per carico e scarico merce, posteggi per ciclomotori e disabili. Il che causa il tipico fenomeno romano della sosta selvaggia e in doppia fila. Questa situazione verrà ribaltata, rendendo più sicura l'area. I 26 box ecosostenibili saranno disposti tra ampi corridoi di attraversamento, due longitudinali e tre trasversali.

Veloccia: "Miglioriamo contesto urbano circostante"

“Con questo intervento assecondiamo la vocazione commerciale di Piazza dei Vespri Siciliani - dichiara l'assessore Maurizio Veloccia - rendendola più ordinata, attrattiva e fruibile, miglioriamo sensibilmente il contesto urbano circostante e risolviamo alcune delle criticità di uno spazio urbano compromesso da un disordinato uso dell'area pubblica. Questo nuovo mercato rionale, progettato e realizzato dal Municipio Roma II, così come avvenuto per altri plateatici a Roma, diventa l’occasione per ripensare e riarticolare le funzioni commerciali e di servizio del mercato stesso, rendendolo una polarità attrattiva, un punto di riferimento e un luogo identitario per il quartiere”. “Si completa così la riqualificazione di un mercato storico nel nostro territorio che svolge una importante funzione sociale e che rappresenta un’eccellenza del commercio di vicinato. Ora auspichiamo una rapida approvazione in Assemblea Capitolina perché possano partire quanto prima gli interventi di rigenerazione dello spazio ed anche perché il mercato venga definito in sede propria”, dichiarano la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello e l’assessora al commercio Valentina Caracciolo.

Tutto iniziò nel 2019

Particolare soddisfazione da parte di Valerio Casini (nel 2019 assessore al commercio in II) e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva: "Un atto che sollecitavamo da tempo. Vede finalmente la luce, infatti, dopo anni di attesa, un intervento molto importante di rigenerazione urbana - commentano - che nasce da una nostra iniziativa, quando avevamo la responsabilità dell’assessorato al commercio e abbiamo approvato, nel dicembre del 2019, il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione della piazza con relativo stanziamento di fondi, per un importo complessivo di 570mila euro. Il via libera a questo atto consentirà di rilanciare e valorizzare il mercato rionale con nuovi box e nuovi servizi, ma soprattutto di restituire bellezza e decoro a un’area strategica del quartiere".