Piazza Bologna, il giardino dell'arte ancora non vede la luce: mancano i lampioni di Acea

Un progetto chiamato "Il giardino dell'arte" che riqualifica gli spazi verdi al centro di piazza Bologna, finanziato con 177.598,10 euro (lordi) da Roma Capitale tramite i fondi del bilancio partecipativo, che attende di essere finalizzato con l'installazione dell'illuminazione da parte di Acea.

Il cantiere è partito a settembre, ma da novembre è tutto fermo: più che riqualificati, i giardini sembrano pronti ad accogliere nuovo degrado, come spesso accade ai cantieri senza operai. L'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio II, Paola Rossi, fornisce la sua spiegazione: "Prima sono stati realizzati alcuni lavori per la sistemazione edile della pavimentazione - fa sapere a RomaToday - poi si è presentata la necessità di implementare il sistema d'illuminazione".

Ed è lì che si è presentato l'intoppo: i lampioni previsti dal progetto originale non erano "approvati" da Acea, che come spiega Rossi "non li avrebbe quindi presi in carico, non garantendo la manutenzione". Quindi è stato modificato il progetto: "Ora però siamo in attesa che Acea fornisca e installi i lampioni adatti, così da poter poi chiudere il cantiere". Mancano le armature dei pali della luce, attualmente non disponibili. "Speriamo che la situazione si sblocchi al più presto - aggiunge Rossi - ma in caso contrario valuteremo la rimozione delle reti arancioni e la riapertura dell'area".

Da come si legge sul sito del comune di Roma, il progetto del "Giardino dell'arte" consiste nella riqualificazione all'insegna della bellezza, della funzionalità e del rispetto della Storia e delle storie del quartiere. Non tramite lo stravolgimento dell'assetto logistico della piazza, ma "risistemando e valorizzando" l'area. Un'idea che è riuscita a farsi spazio e vincere nonostante soli 88 voti espressi online dai cittadini. In sostanza i manufatti rettangolari che si trovano all'interno dei giardini, appartenenti alla metro B, sono stati decorati su quattro delle sei facciate disponibili con riproduzioni o interpretazioni di opere dei più famosi artisti italiani del '900, da De Chirico a Schifano, ma anche Prampolini e Balla.

Il progetto prevedeva molto di più, in realtà: spostare le sedute del bar che costeggia la piazza invertendone l'ingresso, realizzare delle aiuole nelle vasche, installare una cancellata a protezione dei giardini per permettere ai bambini di giocare in sicurezza, restaurare la fontana (spenta). "Ma i soldi non erano sufficienti - fa sapere l'assessora del II - quindi è stato fatto quello che si poteva. Per la sistemazione dei prati ce ne occuperemo noi come Municipio appena finirà il cantiere".