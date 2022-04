Un osservatorio astronomico sul tetto della scuola del maestro Manzi

Guardare le stelle da vicino sul tetto della scuola, come faceva fare ai suoi piccoli alunni Alberto Manzi, il maestro per eccellenza, alfabetizzatore dell'Italia del Secondo Dopoguerra. Il sogno dell'istituto comprensivo "Fratelli Bandiera" di piazza Ruggero di Sicilia in zona Bologna di realizzare un osservatorio astronomico, questa estate diventerà realtà. Proprio dove Manzi insegnò dal 1954, appena trentenne, fino alla pensione.

Martedì 5 aprile, infatti, la giunta del II Municipio ha approvato una direttiva a firma dell'assessora Paola Rossi, che recepisce una richiesta del corpo insegnanti della "Fratelli Bandiera" arrivata già durante la precedente consiliatura e in particolare di Titti Mazzacane. "Avevano il desiderio di omaggiare Manzi - spiega Rossi - e in qualche modo anche il piccolo Alfredo Rampi, morto nel pozzo a Vermicino, che frequentava questa scuola. Mi piaceva l'idea di aprire un focus sulla 'Fratello Bandiera', è una delle eccellenze del territorio. Inoltre qui c'è un fantastico laboratorio di scienze realizzato da Mazzacane".

Grazie anche all'intervento dell'assessore alla Cultura Fabrizio Rufo da questa estate la scuola verrà dotata di un telescopio. "Prima però gli uffici tecnici - conclude l'assessora - metteranno in sicurezza l'ampio terrazzo della scuola, rinforzando la balaustra. Se l'esperimento andrà bene potrà diventare un appuntamento fisso".