Via della Lega Lombarda, aperta la gara per realizzare la biblioteca nell'ex deposito Atac

A via della Lega Lombarda aprirà una nuova biblioteca e sarà all'interno dell'ex deposito Atac. Sul sito del comune di Roma è stato pubblicato il bando per affidare i lavori di realizzazione: la presentazione delle offerte sarà possibile fino alle 12.00 del 10 marzo, quattro giorni dopo si terrà l'apertura delle buste a via Tripoli.

L'investimento del Municipio

L'appalto ammonta in totale a 4.035.065,50 euro, di cui 3.841.488,30 sono soggetti a ribasso d'asta mentre il resto è per gli oneri di sicurezza. Una svolta importante che viene accolta con soddisfazione dalla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello: "Ci sono le storie complesse, lunghe, intricate - scrive sul suo profilo Facebook -. Quelle in cui vince la burocrazia o la mancanza di risorse, ma che poi con pazienza trovano il loro epilogo positivo".

Una storia lunga 10 anni

Di una biblioteca lì dove prima c'era un deposito dell'azienda del trasporto pubblico se ne è iniziato a parlare già dieci anni fa, quando i cittadini protestavano in difesa dei resti di una villa romana scoperti durante i lavori per la realizzazione del complesso residenziale Città del Sole. Ci sono voluti 8 anni per far partire i lavori di riqualificazione complessiva dello stabile, ormai fatiscente, un altro ancora per lanciare il bando.

"Una galleria urbana"

La "casa della cultura" di cui parlava Del Bello in campagna elettorale sarà realtà: "Una biblioteca con sale per la lettura - spiega la mini sindaca -, per gli incontri culturali, per le attività dei bambini e degli adolescenti ma anche una galleria urbana aperta, luminosa che diventerà un luogo di aggregazione dove sfogliare un giornale o bere un caffè e sarà un nuovo punto di riferimento per la cultura e per la vita sociale dei nostri quartieri".

Come sarà la biblioteca

Secondo il progetto, la parte centrale dell'edificio (una grande campata che un tempo veniva utilizzata per l'accesso e la manovra dei mezzi) sarà adibita agli spazi per la biblioteca. Ai lati ci saranno due sale polifunzionali, ognuna con una sua vocazione: la prima, per circa 80 persone, per la lettura di libri, proiezioni, rappresentazioni. L'altra invece per mostre d'arte e altre installazioni creative. Al primo piano ci saranno spazi più riservati, per la lettura e lo studio, sale dedicate a bambini e adolescenti e saranno raggiungibile tramite due ponti sospesi.