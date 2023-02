L'impianto sportivo atteso da 16 anni avrà presto un gestore: entro maggio la fine del tunnel

Si intravede la luce in fondo al tunnel. L'impianto sportivo di via Como, nel quartiere Nomentano-Italia (II municipio), entro maggio avrà un gestore. L'ente, infatti, ha appena mandato gli inviti alle 40 società che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla gara di assegnazione, come da bando pubblicato lo scorso luglio sul portale TuttoGare e sulla Gazzetta Ufficiale.

Impianto via Como, entro maggio si sceglierà il gestore

Come fa sapere l'assessore allo sport del II, Rino Fabiano, entro il 23 marzo chi avrà deciso di giocarsela, dovrà presentare il "project financing" previsto dal bando, per un valore totale di oltre 14 milioni di euro. "Da quel giorno si riunirà una commissione mista - dichiara Fabiano - che entro 60 giorni dovrà aggiudicare la gara". Questo significa che alla fine di maggio 2023 si saprà chi gestirà l'impianto sportivo di via Como, uno spazio per anni abbandonato, poi ripreso in mano dall'ultima giunta Del Bello e riqualificato. Con sedici anni di ritardo.

L'assessore: "Faremo il collaudo durante la gara"

"Esprimo grande soddisfazione per lo stato di avanzamento del procedimento - ha proseguito l'assessore municipale - e ringrazio gli uffici tecnici per la minuziosa attenzione che stanno mettendo nel lavoro. Ricordo che a Roma, questo è il primo impianto pubblico di cui la gara viene gestita direttamente da un municipio e che rappresenta dunque un chiaro avanzamento di quel decentramento a noi tutti tanto caro. L'impianto ad oggi è perfettamente custodito e risulta essere pronto alla consegna come da lavorazioni eseguite". Presto la cittadinanza avrà a disposizione una piscina e quattro campi da tennis, un’area verde attrezzata e anche una club house. "Durante le fasi di gara - sottolinea Fabiano - verrà fatto il collaudo a tutti gli spazi oggetto di lavorazioni, così da poter affidare subito l'impianto a chi vincerà l'appalto . Dopo 12 anni di rimpallo e inerzie, in soli due anni, da quando ci è stato consegnato l'impianto, siamo riusciti ad arrivare ad un passo dalla meta".

Una storia lunga 16 anni

La storia di via Como affonda le radici nel 2006, epoca della giunta Veltroni. L'allora primo cittadino acquisì l'area, dove prima insisteva un circolo del tennis che ne era anche proprietario. Tra via Como, via Pavia, via Imperia e via Agrigento si decide di collocare un parcheggio interrato nell'ambito del PUP. In tre anni vengono realizzati box interrati in concessione ad un privato per 90 anni in cambio di oneri da spendere per un centro sportivo aperto al pubblico. Non viene fatto nulla, tra burocrazia, battaglie giudiziarie e rinvii. A novembre 2019 si conclude positivamente una conferenza dei servizi, poi a febbraio 2021 iniziano i lavori per la realizzazione dell'impianto.