Impianto via Como, i tempi non cambiano: aggiudicazione ok, attività al via dall'estate

L'aggiudicazione c'è, i collaudi procedono. L'impianto sportivo di via Como, atteso da un'eternità, è ad un passo dal diventare operativo. Come avevamo anticipato a novembre scorso, le tempistiche annunciate verranno rispettate: entro l'estate saranno attivati i centri estivi nella nuova piscina e a settembre cominceranno tutti i corsi per la cittadinanza.

L'impianto di via Como pronto a partire

I lavori si sono svolti tra febbraio 2021 e l'inizio del 2022, l'anno successivo il II municipio ha pubblicato la gara per l'affidamento della gestione. Ad ottenere l'impianto di via Como, al Nomentano, è stata la M45 SSD. Ma quel passo non è stato sufficiente, perché l'aggiudicazione ufficiale si può ottenere solo dopo il collaudo dell'intera struttura. Iter che è in fase conclusiva. A partire da entro fine marzo e per massimo sei mesi la società sportiva dovrà completare una serie di opere a sue spese: gli spogliatoi della piscina della club house, la club house stessa e la copertura a pallone dei campi da tennis e padel. Inoltre, dovranno acquistare tutte le attrezzature per la piscina e il tennis.

I corsi da settembre 2024

Come fa sapere il municipio, l'obiettivo è far partire i centri estivi per il mese di giugno. Da settembre, invece, inizierebbe l'attività completa, con la possibilità da parte delle famiglie di iscrivere i figli ai vari corsi. Fino a pochi giorni fa l'iter era fermo in Ragioneria Generale "per la verifica del nuovo piano economico finanziario" spiega la minisindaca Francesca Del Bello. Un piano economico finanziario che la M45 SSD aveva dovuto aggiornare in corso d'opera. A quanto pare sta andando tutto liscio e la firma della determina municipale che concretamente consegna le chiavi alla società è imminente. L'atto c'è, esiste. Siamo ai dettagli.

Una storia lunga 18 anni

L'impianto di via Como è frutto di un progetto iniziato nel 2006 con l'acquisto dei terreni da parte del Comune guidato da Walter Veltroni. In quell'area, tra il 2009 e il 2012, non senza molteplici difficoltà e battute d'arresto, venne realizzato un parcheggio interrato da oltre 300 posti nel quadrante che comprende anche via Pavia e via Agrigento. In superficie, grazie a una concessione tra Comune e C.A.M. Spa, che ha realizzato il parcheggio, è stato progettato l'impianto sportivo. Nel 2019 venne approvato in seguito alla conferenza dei servizi, la giunta Raggi diede l'ok nel 2020. Solo nel 2021 sono iniziati i lavori, durati circa nove mesi.