Mancano gli spazi per fare sport e 500 alunni del quartiere vanno altrove

Da ottobre oltre 500 alunni del II municipio faranno educasione fisica e altre attività sportive in impianti sportivi esterni alle loro scuole. Il motivo? Come successo durante la pandemia, tra il 2020 e il 2021, anche quest'anno gli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici non sono sufficienti e così gli insegnanti li porteranno altrove.

Le scuole del II municipio che non hanno spazi per fare sport

Una soluzione proposta dal municipio, in collaborazione con le società sportive del territorio, che verrà prorogata e partirà a ottobre per l'anno scolastico 2022/2023, come annunciato dall'assessore allo sport Rino Fabiano. Gli istituti coinvolti sono il "Falcone e Borsellino", la sede di via Giovanni da Procida che ospita la secondaria di primo grado e la scuola primaria "Aurelio Saffi" di San Lorenzo.

Ecco dove 520 alunni andranno da ottobre

In totale 520 alunne e alunni che per quanto riguarda la scuola in zona piazza Bologna andranno a via Boemondo, nelle strutture del Campo Artiglio, mentre la seconda proseguirà la collaborazione con il centro ricreativo sportivo di via dei Sabelli 88, il famigerato Campo Benedetto XV gestito dalla fondazione Cavalieri di Colombo.

L'assessore: "Grazie ai dirigenti scolastici per il coraggio e la volontà"

"Ringrazio i dirigenti scolastici delle due scuole Rosalba Tomassi e Marcello Di Pasquale - ha commentato Fabiano - per il coraggio e la grande volontà rappresentata nel mantenere le attività motorie per i ragazzi e le ragazze, l'ufficio sport municipale per la prova di efficienza e passione, le maestre Katia Pace e Rosanna Fionda della 'Saffi' e la vicepreside Giulia Rossetti della 'Falcone e Borsellino' oltre a ringraziare per la disponibilità la Spes Artiglio, i Cavalieri di Colombo e la Vis Nova Basket".