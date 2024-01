Dimensionamento scolastico, la dirigente della "Fratelli Bandiera": "Non chiudiamo, custodiremo la nostra identità"

In seguito alle polemiche scaturite dalla decisione della Regione Lazio sull'accorpamento della scuola "Fratelli Bandiera", la dirigente scolastica Rosa Palmiero ha ritenuto opportuno esprimere la sua opinione. La preside replica ad un articolo che avevamo pubblicato il 5 gennaio, dal titolo "Addio alla scuola del maestro Manzi. La Regione 'chiude' la Fratelli Bandiera".

"Se il titolo fosse stato 'La Fratelli Bandiera e la Clotilde Pini uniscono le loro storie di successo della didattica' le emozioni sarebbero state diametralmente opposte - sostiene la dirigente -. La nostra Fratelli Bandiera era in una situazione a rischio già dall'anno scolastico 2017/2018 e solo la pandemia da Covid-19 ha impedito che l'accorpamento avvenisse molto prima. Il nuovo 'connubio' è il frutto di una 'scelta' che ci ha preservato dal rischio di un accorpamento imposto da altri, che probabilmente non avrebbe tenuto conto della specificità e della memoria storica dei due Istituti".

Come aveva spiegato l'assessora alla scuola del II municipio, infatti, l'istituto comprensivo di piazza Ruggero di Sicilia ha circa 500 iscritti. Mentre l'ex assessore municipale e attuale consigliere capitolino, Andrea Alemanni, a RomaToday aveva raccontato che da otto anni la scuola era già vicina al dimensionamento, ogni volta scongiurato. Fino ad oggi. Ma per la dirigente Palmiero l'unione con la "Clotilde Pini" di via Santa Maria Goretti non sarà un male, anzi.

Le due storiche scuole resteranno custodi della propria identità - sottolinea - e pronte anche alle contaminazioni positive. Per concludere, alla vigilia delle iscrizioni desideriamo farvi sapere che la scuola Fratelli Bandiera non ha subito alcuna decisione calata dall’alto, nessun dimensionamento coatto, che invece diventerà più stabile che mai, che procede con celerità ai lavori del Pnrr 'Next Generation Classromm', che da gennaio completerà l’istallazione delle smart-board in tutte le aule e che entro la primavera riaprirà il teatro con gli spettacoli dell’Orchestra interna, che in estate accoglierà sulla Terrazza Manzi le consuete iniziative astronomiche. La Fratelli Bandiera non 'chiude' anzi si 'apre'!".